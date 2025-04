W piątek albo w sobotę mieszkańcy Otwocka dowiedzą się, czy woda dostarczana do ich mieszkań może być wykorzystywana do celów sanitarnych. Najwcześniej za tydzień może nadawać się do picia. "Dobrze jest, nie ma co narzekać, najważniejsze, że jest skąd brać tę wodę" - usłyszała w Otwocku reporterka RMF FM. Miasto organizuje dodatkową wodę dla przedsiębiorców.

Awaria wody w Otwocku / Adam Burakowski / East News

Mieszkańcy Otwocka, w którym w środę doszło do awarii stacji uzdatniania wody, korzystają z punktów poboru wody do picia albo z beczkowozów.

Trzeba wrócić do dzieciństwa. Miseczka, gąbeczka, kubeczek, drugie, miłe ręce do pomocy - powiedziała jedna z napotkanych pań reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert.

Fajnie jest, jakaś przygoda. Nie ma co narzekać, najważniejsze, że jest skąd brać tę wodę - dodała.

Piątek lub sobota mogą przynieść nowe informacje ws. stanu wody

W piątek lub w sobotę znane będą wyniki próbek wody, które odpowiedzą na pytanie, czy będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych. Prawdopodobnie dopiero w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu zostaną podane pierwsze informacje odnośnie możliwości wykorzystania wody do celów spożywczych.

Beczkowozy, woda w butelkach i sąsiedzka pomoc

Na ulicach Otwocka rozstawionych jest 20 beczkowozów, na terenie Karczewa i na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym 14 beczkowozów. Jest w nich zarówno woda spożywcza, jak i sanitarna. Obok wystawiana jest też woda butelkowana dla mieszkańców.

W większości bloków i domów woda jest już w kranach. Mam już wodę w kranach, jednak jest ona mętna. Nie jest brązowa ani żółto-brązowa, jak to było w środę - powiedziała mieszkanka jednego z osiedli w centrum Otwocka pani Małgorzata.

Problem braku wodny nie dotknął jedynie mieszkańców, którzy mają własne ujęcia wody. Pan Krzysztof z otwockich Kresów zaznaczył, że jak tylko dowiedział się o problemie, dał znać znajomym, żeby przyjeżdżali do niego po wodę. Kilku skorzystało, a ja nie zbiedniałem - powiedział.

Rozdawanie wody butelkowanej w Otwocku / Rafał Guz / PAP

Dodatkowa woda dla przedsiębiorców

Miasto Otwock poinformowało w mediach społecznościowych, że jest w trakcie uruchamiania dodatkowych beczkowozów dla przedsiębiorców. Do spłukiwania toalet przedsiębiorcy mogą używać wody dostępnej już w miejskiej sieci wodociągowej tzw. wody surowej (nieuzdatnionej) - dodał ratusz.

Która woda do czego?

Otwocki magistrat zamieścił też poradnik z instrukcjami, do czego mogą być wykorzystywane różne rodzaje wody.

Jak wyjaśniają urzędnicy, woda butelkowana przeznaczona jest do picia, przygotowywania żywności, celów gastronomicznych, zmywania naczyń; woda spożywcza z beczkowozów - po przegotowaniu przeznaczona jest do picia, przygotowywania żywności, zmywania naczyń, prania. Z kolei woda gospodarcza z beczkowozów - przeznaczona jest do spłukiwania toalet oraz mycia powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Ta woda nie została przebadana i nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu. Natomiast woda surowa - w kranach - jest pobierana ze studni głębinowych tzw. (abisynek) z głębokości ok. 45 m i jest obecnie puszczana do miejskiej sieci wodociągowej. Woda nie jest filtrowana, nie jest przebadana, nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Burmistrz Karczewa Michał Rudzki poinformował, że do walki z kryzysem wodnym do gminy przybędą żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej.

Awaria magistrali przyczyną całego zamieszania

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Prezydent Otwocka Jarosław Margielski przekazał na konferencji prasowej, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę - powiedział. To najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat - ocenił.

W sprawie awarii sieci wodociągowej Prokuratura Rejonowa w Otwocku podjęła czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.