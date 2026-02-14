W sobotę w budynku Narodowego Banku Polskiego przy ul. Warszawskiej w Kielcach wybuchł pożar. Zapaliła się część elewacji. Strażacy przekazali, że pożar został opanowany. Informacje o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Pożar elewacji budynku banku NBP w Kielcach / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

W sobotę późnym wieczorem doszło do pożaru w budynku przy ul. Warszawskiej w Kielcach, w którym mieści się Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego.

Zapaliła się część elewacji budynku. Kieleccy strażacy przekazali, że pożar został już opanowany.

Pożar został już zlokalizowany, a prowadzone działania polegają na kontroli miejsca zdarzenia i demontażu fragmentów płyt elewacyjnych w celu wykluczenia ewentualnych zarzewi ognia - przekazała mł. asp. Beata Gizowska z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, cytowana przez TVP 3 Kielce.

Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał. Informacje o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.