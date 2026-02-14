Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji Markiem Rubio w sobotę w Monachium, że w negocjacjach o pokoju w wojnie z Rosją, ważny jest postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju. "Ważne, aby zaplanowane w Genewie negocjacje były skuteczne - dziękuję Stanom Zjednoczonym za konstruktywne podejście. Istotne jest, aby nastąpił postęp w sprawach gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy gospodarczej" - skomentował zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.
W sobotę podczas trwającej drugi dzień Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio.
