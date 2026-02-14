Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył po spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji Markiem Rubio w sobotę w Monachium, że w negocjacjach o pokoju w wojnie z Rosją, ważny jest postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju. "Ważne, aby zaplanowane w Genewie negocjacje były skuteczne - dziękuję Stanom Zjednoczonym za konstruktywne podejście. Istotne jest, aby nastąpił postęp w sprawach gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy gospodarczej" - skomentował zamieszczając wpis w mediach społecznościowych.

W sobotę podczas trwającej drugi dzień Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio

"Ważne, aby zaplanowane w Genewie negocjacje były skuteczne, i dziękuję Stanom Zjednoczonym za konstruktywne podejście. Poruszyliśmy również kwestię kolejności działań. Istotne jest, aby nastąpił postęp w sprawach gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy gospodarczej" - napisał ukraiński przywódca.

Zełenski: Jestem wdzięczny USA

Szef państwa ukraińskiego przekazał, że w rozmowach poinformował o sytuacji na froncie, rosyjskich uderzeniach oraz skutkach ataków na system energetyczny. "Rozmawialiśmy o tym, jak można pomóc Ukrainie chronić życie podczas zimowych chłodów i wzmocnić naszą odporność" - podkreślił.

Dodał, że "jest wdzięczny Stanom Zjednoczonym, każdemu amerykańskiemu sercu, za znaczącą pomoc dla Ukrainy". 

Negocjacje ws. Ukrainy

Negocjacje w Genewie, z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, zaplanowano na przyszły tydzień. Ma to być kolejne spotkanie trzech delegacji, mające na celu zakończenie wojny, która wkrótce wkroczy w piąty rok. Poprzednie dwie rundy rozmów w formacie trójstronnym odbyły się 23-24 stycznia oraz 4-5 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to pierwsze takie negocjacje za prezydentury Donalda Trumpa. Choć rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły przełomu w kwestii zakończenia wojny, zaowocowały one wymianą jeńców wojennych pomiędzy Rosją a Ukrainą.

