Zełenski: Jestem wdzięczny USA

Szef państwa ukraińskiego przekazał, że w rozmowach poinformował o sytuacji na froncie, rosyjskich uderzeniach oraz skutkach ataków na system energetyczny. "Rozmawialiśmy o tym, jak można pomóc Ukrainie chronić życie podczas zimowych chłodów i wzmocnić naszą odporność" - podkreślił.

Dodał, że "jest wdzięczny Stanom Zjednoczonym, każdemu amerykańskiemu sercu, za znaczącą pomoc dla Ukrainy".

Negocjacje ws. Ukrainy

Negocjacje w Genewie, z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, zaplanowano na przyszły tydzień. Ma to być kolejne spotkanie trzech delegacji, mające na celu zakończenie wojny, która wkrótce wkroczy w piąty rok. Poprzednie dwie rundy rozmów w formacie trójstronnym odbyły się 23-24 stycznia oraz 4-5 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były to pierwsze takie negocjacje za prezydentury Donalda Trumpa. Choć rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły przełomu w kwestii zakończenia wojny, zaowocowały one wymianą jeńców wojennych pomiędzy Rosją a Ukrainą.