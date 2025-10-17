11 osób rannych po dachowaniu busa na S7 między Grójcem - Tarczynem. Do wypadku doszło w miejscowości Szczęsna, na miejscu ląduje śmigłowiec LPR - informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk. Droga jest zablokowana.

W wypadku rannych zostało 11 osób / Policja Grójec /

Podjęte zostały działania, aby wszystkie te osoby trafiły do szpitala na dalsze badania, ze względu na to, że sytuacja dość groźnie wyglądała - przekazał Karol Kroć z mazowieckiej straży pożarnej.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Mercedesem jechał kierowca i 10 pasażerów - wskazał sp. Agata Sławińska z policji w Grójcu.

Droga w obu stronach jest całkowicie zablokowana. Usuwanie leżącego w rowie busa może potrwać do godziny 12:00.

Wkrótce więcej informacji.