11 osób rannych po dachowaniu busa na S7 między Grójcem - Tarczynem. Do wypadku doszło w miejscowości Szczęsna, na miejscu ląduje śmigłowiec LPR - informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk. Droga jest zablokowana.
Podjęte zostały działania, aby wszystkie te osoby trafiły do szpitala na dalsze badania, ze względu na to, że sytuacja dość groźnie wyglądała - przekazał Karol Kroć z mazowieckiej straży pożarnej.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.
Mercedesem jechał kierowca i 10 pasażerów - wskazał sp. Agata Sławińska z policji w Grójcu.
Droga w obu stronach jest całkowicie zablokowana. Usuwanie leżącego w rowie busa może potrwać do godziny 12:00.
Wkrótce więcej informacji.