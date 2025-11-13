Poważny wypadek na trasie S7 na wysokości miejscowości Cempkowo (woj. mazowieckie). Ciężarówka przewożąca płyty betonowe uderzyła w bariery energochłonne. Kierowcy udzielana jest pomoc. Policja ostrzega, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać kilka godzin.

Policja udostępniła zdjęcia z miejsca wypadku / Policja Mazowiecka /

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w samochodzie ciężarowym najprawdopodobniej wystrzeliła opona. 69-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w betonowe bariery oddzielające pasy ruchu. Pojazd przejechał na przeciwległy pas ruchu i chwilę później uderzył w bariery energochłonne.

"W obu kierunkach ruch jest utrudniony. Oba pasy były całkowicie zablokowane, jednak wkrótce jeden pas w kierunku Gdańska zostanie udrożniony. W kierunku Warszawy ruch odbywa się drogą serwisową" - napisała po godzinie 13:00 policja.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ich zaleceń.