W miejscowości Wronin w powiecie proszowickim (Małopolskie) tuż po godzinie 19:00 doszło do pożaru budynku jednorodzinnego. Nie żyje mężczyzna - informuje RMF FM Hubert Ciepły z małopolskiej policji.

/ Shutterstock

Ogień objął część dachu oraz poddasze domu. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

W trakcie przeszukania strażacy ewakuowali mężczyznę około pięćdziesięcioletniego na zewnątrz i natychmiast rozpoczęła się resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny - mówi RMF FM kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W działaniach gaśniczych bierze udział ponad 50 strażaków, a okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.