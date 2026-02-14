​Kamila Żuk zajęła ósme miejsce w biathlonowym sprincie na 7,5 km w igrzyskach olimpijskich Medolan-Cortina d'Ampezzo. Złoty medal zdobyła Norweżka Maren Kirkeeide, która osiągnęła na 7,5-kilometrowej trasie czas 20.40,8. Druga ze stratą 3,8 s była Francuzka Oceane Michelon, a trzecia jej rodaczka Lou Jeanmonnot - strata 23,7 s.

Kamila Żuk / IMAGO / East News

Żuk straciła 1.09,3. Polka miała tylko jedno pudło w pozycji leżącej, w stójce była bezbłędna. Przez długi czas utrzymywała się na pierwszym miejscu, jednak ostatecznie zakończyła rywalizację na ósmej pozycji. Norweżka strzelała bezbłędnie, podobnie jak Francuzka.

Jedno pudło zanotowała natomiast trzecia Jeanmonnot. Polskę w biathlonowym sprincie na 7,5 km reprezentowały cztery zawodniczki: Anna Mąka, Kamila Żuk, Natalia Sidorowicz i Joanna Jakieła. Wszystkie wystąpią w niedzielę w biegu pościgowym.

Ostateczne wyniki sprintu biathlonowego na 7,5 km:

Maren Kirkeeide (20:40.8) Oceane Michelon (20:44.6) Lou Jeanmonnot (21:04.5)

8. Kamila Żuk (21:50.1)

28. Joanna Jakieła (22:21.0)

41. Natalia Sidorowicz (22:50.8)

45. Anna Mąka (22:55.2)