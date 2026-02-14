Władimir Putin jest gotowy użyć broni biologicznej przeciwko własnym obywatelom - napisał w sobotę na platformie X minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot po oświadczeniu pięciu państw w sprawie przyczyn śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Dwa lata temu Aleksiej Nawalny zmarł w wyniku otrucia jednym z najbardziej śmiertelnych środków paralityczno-drgawkowych. Teraz wiemy, że Władimir Putin jest gotów użyć broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, aby utrzymać władzę" - oświadczył Barrot.

Wcześniej w niedzielę rządy pięciu państw - Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Holandii - we wspólnym oświadczeniu powiadomiły, że przyczyną śmierci opozycyjnego polityka w rosyjskim więzieniu było otrucie toksyczną substancją.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von Der Leyen uznała, że otrucie Nawalnego to był "tchórzliwy akt ze strony przestraszonego przywódcy". 

"Rosja od dawna działa jak państwo terrorystyczne, stosując metody terrorystyczne, trując przeciwników politycznych, uciszając dziennikarzy, atakując pokojowe państwa" - napisała. W kolejnym wpisie dodała, że "nadszedł czas, aby podnieść koszty wojny Rosji bardziej niż kiedykolwiek". 

"Aby przyciągnąć Putina do stołu negocjacyjnego z autentyczną intencją. Sankcje działają. I działają najlepiej, gdy są skoordynowane" - dodała.

Nawalny otruty jadem żaby

Jak podało w komunikacie brytyjskie MSZ, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono truciznę. Chodzi o epibatydynę - toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.

Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji - stwierdziła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

Rosyjskie media niezależne informowały, że badanie próbek DNA Nawalnego, które udało się zdobyć rodzinie zmarłego, przeprowadzono niezależnie w kilku laboratoriach w wymienionych pięciu krajach.

Nawalny vs Władimir Putin

Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 r.

Na początku lutego br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Nawalnego w 2021 r. po jego aresztowaniu w Rosji. Sąd uznał, że aresztując opozycjonistę Rosja naruszyła zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawo do życia.

Trybunał uznał jednomyślnie, że złamane zostały artykuły dotyczące: prawa do życia, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, jak i zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Aleksiej Nawalny początkowo był znany jako działacz zwalczający korupcję, następnie organizował demonstracje przeciwko władzy Władimira Putina. 