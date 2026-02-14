Władimir Putin jest gotowy użyć broni biologicznej przeciwko własnym obywatelom - napisał w sobotę na platformie X minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot po oświadczeniu pięciu państw w sprawie przyczyn śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.
"Dwa lata temu Aleksiej Nawalny zmarł w wyniku otrucia jednym z najbardziej śmiertelnych środków paralityczno-drgawkowych. Teraz wiemy, że Władimir Putin jest gotów użyć broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom, aby utrzymać władzę" - oświadczył Barrot.