Z uwagi na znaczący spadek liczby odbiorców, do których nie dociera energia elektryczna, odwołano stan awarii masowych. Trwają prace nad przywróceniem zasilania do odbiorców, zgłaszających usterki - informuje Energa w komunikacie. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło do awarii sieci energetycznych.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W sobotę o poranku Energa poinformowała, że na Pomorzu trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania było ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. Problemy miały potrwać maksymalnie do godz. 9:45, lecz operator zaznaczał, że przewidywany czas przywrócenia zasilania w energię elektryczną ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.

W najnowszym komunikacie czytamy: "Z uwagi na znaczący spadek liczby odbiorców, do których nie dociera energia elektryczna, odwołano stan awarii masowych. Trwają prace nad przywróceniem zasilania do odbiorców, zgłaszających usterki. Informacje o braku zasilania o szacowanej godzinie przywrócenia dostaw energii elektrycznej aktualizowane są na bieżąco. Prosimy skorzystać z formularza zgłoszeniowego lub wysłać sms o treści AWARIA na numer 3991 wówczas, gdy obszar, na którym nie ma zasilania, nie występuje w poniższym wykazie".