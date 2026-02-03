William Stevenson, były mąż byłej pierwszej damy USA Jill Biden, został oskarżony o morderstwo swojej obecnej żony, Lindy Stevenson. Policja w Delaware prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 64-latki, do której doszło pod koniec grudnia 2025 roku.

  • William Stevenson, były mąż Jill Biden, oskarżony o morderstwo swojej żony Lindy.
  • Do tragedii doszło 28 grudnia 2025 r. w domu małżeństwa w stanie Delaware.
Do tragicznego zdarzenia doszło 28 grudnia 2025 roku w domu Williama i Lindy Stevensonów w hrabstwie New Castle w stanie Delaware. Policja została wezwana na miejsce po zgłoszeniu o kłótni domowej. W salonie funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną Lindę Stevenson. Mimo natychmiastowej interwencji, kobiety nie udało się uratować.

Zarzuty morderstwa

Po kilkutygodniowym śledztwie policja postawiła Williamowi Stevensonowi zarzut morderstwa pierwszego stopnia. 77-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie w Wilmington. Nie wpłacił kaucji w wysokości 500 tysięcy dolarów, dlatego pozostaje w areszcie.

William Stevenson to były futbolista akademicki i przedsiębiorca - prowadzi popularny bar studencki Stone Balloon w pobliżu Uniwersytetu Delaware. W latach 1970-1975 był mężem Jill Biden, obecnej żony byłego prezydenta USA, Joe Bidena. Pobrali się, gdy Jill miał 18 lat, a Stevenson 23. Jill poznała Joe Bidena w marcu 1975 roku i wyszła za niego za mąż w 1977 roku.

Wspomnienie o Lindzie Stevenson

Linda Stevenson pozostawiła córkę, wnuczkę i siostrę. W nekrologu podkreślono, że była osobą bardzo rodzinną, która ceniła wspólnie spędzany czas, zwłaszcza podczas rodzinnych wakacji.