William Stevenson, były mąż byłej pierwszej damy USA Jill Biden, został oskarżony o morderstwo swojej obecnej żony, Lindy Stevenson. Policja w Delaware prowadzi śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 64-latki, do której doszło pod koniec grudnia 2025 roku.

Joe i Jill Biden / Shutterstock

William Stevenson, były mąż Jill Biden, oskarżony o morderstwo swojej żony Lindy.

Do tragedii doszło 28 grudnia 2025 r. w domu małżeństwa w stanie Delaware.

Do tragicznego zdarzenia doszło 28 grudnia 2025 roku w domu Williama i Lindy Stevensonów w hrabstwie New Castle w stanie Delaware. Policja została wezwana na miejsce po zgłoszeniu o kłótni domowej. W salonie funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną Lindę Stevenson. Mimo natychmiastowej interwencji, kobiety nie udało się uratować.

Zarzuty morderstwa

Po kilkutygodniowym śledztwie policja postawiła Williamowi Stevensonowi zarzut morderstwa pierwszego stopnia. 77-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie w Wilmington. Nie wpłacił kaucji w wysokości 500 tysięcy dolarów, dlatego pozostaje w areszcie.