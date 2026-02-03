We wtorkowy wieczór w "Oknie życia" przy Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) znaleziono kilkumiesięcznego chłopca. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili, że jego stan jest dobry, a życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- W "Oknie życia" w Ostrzeszowie znaleziono chłopca w wieku 5-7 miesięcy.
- Niemowlę było zadbane, dobrze odżywione i odpowiednio ubrane.
- Dziecko trafiło do szpitala na badania - nie stwierdzono oznak przemocy.
We wtorek wieczorem ostrzeszowska policja otrzymała zgłoszenie o pozostawieniu dziecka w "Oknie życia" przy ul. Leśnej. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Chłopczyk został przewieziony do miejscowego szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania.
Lekarze ocenili wiek chłopca na około 5-7 miesięcy. Dziecko było dobrze odżywione, zadbane i ubrane adekwatnie do pory roku. Nie stwierdzono żadnych śladów przemocy fizycznej. Jak podkreślają służby, życiu i zdrowiu niemowlęcia nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
"Okno życia" to miejsce, w którym matka może anonimowo i bez konsekwencji prawnych pozostawić swoje dziecko. Po otwarciu okna uruchamia się alarm, a dziecko trafia pod opiekę medyków i w przyszłości może zostać adoptowane. W Polsce funkcjonuje blisko 70 takich miejsc, a w Wielkopolsce działa ich kilka.
Policja zapowiedziała, że dalsze czynności wyjaśniające zostaną podjęte w środę. Dziecko pozostaje pod opieką lekarzy, a jego przyszłość będzie zależała od decyzji odpowiednich służb i sądu rodzinnego.