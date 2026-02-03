We wtorkowy wieczór w "Oknie życia" przy Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) znaleziono kilkumiesięcznego chłopca. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili, że jego stan jest dobry, a życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okno życia na ulicy Hożej w Warszawie / Szymon Pulcyn / PAP

W "Oknie życia" w Ostrzeszowie znaleziono chłopca w wieku 5-7 miesięcy.

Niemowlę było zadbane, dobrze odżywione i odpowiednio ubrane.

Dziecko trafiło do szpitala na badania - nie stwierdzono oznak przemocy.

We wtorek wieczorem ostrzeszowska policja otrzymała zgłoszenie o pozostawieniu dziecka w "Oknie życia" przy ul. Leśnej. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Chłopczyk został przewieziony do miejscowego szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania.

Stan zdrowia dziecka

Lekarze ocenili wiek chłopca na około 5-7 miesięcy. Dziecko było dobrze odżywione, zadbane i ubrane adekwatnie do pory roku. Nie stwierdzono żadnych śladów przemocy fizycznej. Jak podkreślają służby, życiu i zdrowiu niemowlęcia nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

"Okno życia" to miejsce, w którym matka może anonimowo i bez konsekwencji prawnych pozostawić swoje dziecko. Po otwarciu okna uruchamia się alarm, a dziecko trafia pod opiekę medyków i w przyszłości może zostać adoptowane. W Polsce funkcjonuje blisko 70 takich miejsc, a w Wielkopolsce działa ich kilka.

Co dalej z dzieckiem?

Policja zapowiedziała, że dalsze czynności wyjaśniające zostaną podjęte w środę. Dziecko pozostaje pod opieką lekarzy, a jego przyszłość będzie zależała od decyzji odpowiednich służb i sądu rodzinnego.