Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał pakiet ustaw budżetowych, kończąc trwający od kilku dni częściowy paraliż agencji rządowych. Nowe przepisy zapewniają finansowanie kluczowych resortów.

Budżet na cały rok otrzymały m.in. Pentagon oraz resorty transportu, zdrowia, edukacji i pracy.

Finansowanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego przedłużono na dwa tygodnie.

We wtorek zakończył się częściowy paraliż amerykańskich agencji rządowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał pakiet ustaw budżetowych, które wcześniej przyjął Kongres. Dzięki temu urzędy i instytucje federalne mogą wznowić normalne funkcjonowanie po dwudniowej przerwie.

Kluczowe resorty z pełnym budżetem

Nowe przepisy zapewniają całoroczne finansowanie dla najważniejszych resortów, w tym Pentagonu, Departamentu Transportu, Zdrowia, Edukacji, Pracy oraz Mieszkalnictwa. Oznacza to, że ich działalność nie będzie zagrożona przez brak środków w najbliższych miesiącach.

Wyjątkiem jest Departament Bezpieczeństwa Krajowego, którego finansowanie przedłużono tylko na dwa tygodnie. To efekt trwających negocjacji między partiami. Demokraci domagają się wprowadzenia zmian po głośnym incydencie w Minneapolis, gdzie funkcjonariusze federalni zastrzelili Alexa Prettiego.

Wśród postulatów są m.in. zakaz patrolowania ulic przez służby imigracyjne, zakaz wchodzenia do domów bez nakazu sądowego oraz obowiązek noszenia kamer na mundurach.

Shutdown krótszy niż poprzedni

Zakończony właśnie paraliż był już drugim w obecnej kadencji prezydenta. Poprzedni, rekordowy shutdown, trwał aż 43 dni - od października do połowy listopada ubiegłego roku. Tym razem skutki były znacznie mniej odczuwalne, ponieważ przerwa w pracy agencji trwała jedynie dwa dni robocze.