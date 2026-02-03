​Na polu golfowym Donalda Trumpa na Florydzie powstanie 4,5-metrowy, pozłacany pomnik prezydenta USA. Inwestorzy związani z kryptowalutami przeznaczyli na ten cel aż 300 tysięcy dolarów.

  • Na polu golfowym Trumpa na Florydzie stanie 4,5-metrowa, pozłacana statua Donalda Trumpa.
  • Pomnik sfinansowali inwestorzy związani z kryptowalutami, przeznaczając na ten cel 300 tys. dolarów.
  • Donald Trump zamierza osobiście uczestniczyć w odsłonięciu statuy.
Na należącym do Donalda Trumpa polu golfowym na Florydzie stanie niecodzienna atrakcja - 4,5-metrowa statua prezydenta USA. Pomnik, nazwany Don Colossus, wykonany jest z brązu i pokryty grubą warstwą złota, zgodnie z życzeniem samego Trumpa. Monument ma być jednym z najbardziej charakterystycznych punktów kompleksu.

Inwestycja kryptowalutowych entuzjastów

Za realizację projektu odpowiada grupa inwestorów związanych z rynkiem kryptowalut. Na budowę statuy przeznaczyli oni łącznie 300 tysięcy dolarów. Pomnik ma nie tylko upamiętniać Donalda Trumpa, ale również promować meme coin $PATRIOT. Warto jednak zaznaczyć, że wartość tej kryptowaluty pod koniec stycznia spadła aż o 90 procent.

Donald Trump publicznie pochwalił wygląd statuy, pisząc w mediach społecznościowych, że "WYGLĄDA FANTASTYCZNIE". Były prezydent planuje wziąć udział w uroczystym odsłonięciu pomnika, jednak dokładna data wydarzenia nie została jeszcze ogłoszona.

Meme coin $PATRIOT i kryptowalutowe aspiracje

W ostatnich miesiącach inwestorzy kryptowalutowi coraz częściej próbują wykorzystać wizerunek Trumpa do promocji swoich projektów. Sam prezydent wielokrotnie deklarował, że chce uczynić Stany Zjednoczone "kryptostolicą planety". Pomimo tych zapowiedzi, meme coin $PATRIOT, który miał zyskać na popularności dzięki monumentalnej statule, zanotował znaczący spadek wartości.