​Na polu golfowym Donalda Trumpa na Florydzie powstanie 4,5-metrowy, pozłacany pomnik prezydenta USA. Inwestorzy związani z kryptowalutami przeznaczyli na ten cel aż 300 tysięcy dolarów.

/ Shutterstock

Na polu golfowym Trumpa na Florydzie stanie 4,5-metrowa, pozłacana statua Donalda Trumpa.

Pomnik sfinansowali inwestorzy związani z kryptowalutami, przeznaczając na ten cel 300 tys. dolarów.

Donald Trump zamierza osobiście uczestniczyć w odsłonięciu statuy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Na należącym do Donalda Trumpa polu golfowym na Florydzie stanie niecodzienna atrakcja - 4,5-metrowa statua prezydenta USA. Pomnik, nazwany Don Colossus, wykonany jest z brązu i pokryty grubą warstwą złota, zgodnie z życzeniem samego Trumpa. Monument ma być jednym z najbardziej charakterystycznych punktów kompleksu.

Inwestycja kryptowalutowych entuzjastów

Za realizację projektu odpowiada grupa inwestorów związanych z rynkiem kryptowalut. Na budowę statuy przeznaczyli oni łącznie 300 tysięcy dolarów. Pomnik ma nie tylko upamiętniać Donalda Trumpa, ale również promować meme coin $PATRIOT. Warto jednak zaznaczyć, że wartość tej kryptowaluty pod koniec stycznia spadła aż o 90 procent.