Ukraińska sieć sklepów odzieżowych Vovk po trzech latach obecności na polskim rynku zdecydowała się na wycofanie swojej działalności - poinformował serwis "Wiadomości handlowe". Marka, która w Ukrainie odnosi sukcesy, w Polsce nie zdołała zdobyć zaufania kupujących.

/ Shutterstock

Vovk otworzył pierwszy sklep w Polsce w 2023 roku, inwestując ok. 300 tys. euro.

Lokalizacja w warszawskim Blue City okazała się nietrafiona.

Marka zbyt mocno skupiła się na klientach ukraińskich, zaniedbując polskich konsumentów.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Vovk pojawił się w Polsce w 2023 roku, otwierając swój pierwszy salon w warszawskim centrum handlowym Blue City. Początkowa inwestycja wyniosła około 300 tys. euro. Jak przyznaje kierownictwo firmy, wybór tej lokalizacji okazał się jednym z głównych błędów - galeria nie przyciągnęła wystarczającej liczby klientek z grupy docelowej marki.

Kolejnym problemem była strategia marketingowa. Vovk skupił się głównie na klientkach pochodzenia ukraińskiego mieszkających w Polsce, zamiast szerzej promować się wśród Polek. To ograniczyło potencjał rozwoju i budowania rozpoznawalności marki na nowym rynku.

Spóźniony start sklepu internetowego i koszty działalności

W dobie rosnącej popularności zakupów online Vovk uruchomił swój sklep internetowy dopiero rok po otwarciu pierwszego salonu. To opóźnienie znacząco utrudniło dotarcie do szerszego grona klientów i budowanie marki w Polsce.

Prowadzenie działalności w Polsce okazało się znacznie droższe niż w Ukrainie. Czynsze w galeriach handlowych oraz koszty pracy były dużo wyższe. Dla porównania, w 2025 roku minimalne wynagrodzenie na Ukrainie wynosiło ok. 664 zł, podczas gdy w Polsce było to aż 4666 zł brutto.

Dodatkowym obciążeniem były kwestie logistyczne i finansowe związane z polityką zwrotów oraz przyzwyczajeniami polskich klientów, którzy często oddają zakupione towary.

Vovk zostaje w Ukrainie

Mimo niepowodzenia w Polsce, Vovk pozostaje silny na rodzimym rynku, gdzie prowadzi 56 sklepów i zatrudnia około 650 osób. Jednak wyjście z Polski będzie kosztowne - kary za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu mogą przewyższyć pierwotne nakłady inwestycyjne.