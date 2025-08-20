​50,5 proc. badanych nie chce, aby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodził się na ustępstwa względem Rosji, przeciwnego zdania jest natomiast 37,4 proc. Polaków - wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Shutterstock

W badaniu zapytano, "czy dążąc do zakończenia wojny, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zgodzić się na ustępstwa względem Rosji?".

Zełenski powinien zgodzić się na ustępstwa? Polacy zabrali głos

Ponad połowa badanych opowiedziało się przeciw takiemu rozwiązaniu.

29,3 proc. respondentów odpowiedziało, że "zdecydowanie nie", a 21,2 proc., że "raczej nie". Z kolei odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,7 proc. badanych, a 24,7 proc. stwierdziło, że "raczej tak".

12,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Większe różnice widać, gdy spojrzymy na odpowiedzi według preferencji partyjnych. Tu aż 77 procent popierających rząd jest przeciwnych ustępstwom ze strony Ukrainy względem Kremla, a zaledwie 12 proc. jest odmiennego zdania. Wśród zwolenników opozycji prawie połowa, bo 48 proc. badanych jest za ustępstwami, zaś 36 proc. ma przeciwne zdanie.

Wśród osób niegłosujących lub niezdecydowanych 57 proc. opowiedziało się za ustępstwami, a 41 proc. jest przeciwnego zdania. Badanie CATI przeprowadzono w dniach 13-14 sierpnia na 1067-osobowej grupie respondentów.