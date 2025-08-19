Już 7 listopada Netflix zaprezentuje widzom nowy film Guillermo del Toro. To "Frankenstein" - ekranizacja słynnej powieści Mary Shelley. W obsadzie są m.in. Oscar Isaac, Jacob Elordi i Christoph Waltz.

Guillermo del Toro i Oscar Isaac na planie "Frankensteina" / Netflix / Materiały prasowe

Według oficjalnej zapowiedzi, nowy film ma być jedną z najbardziej osobistych produkcji w dorobku Guillermo del Toro, twórcy takich obrazów jak "Labirynt fauna" czy "Kształt wody".

Światowa premiera "Frankensteina" odbędzie się podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Del Toro jest nie tylko reżyserem tego filmu, ale również autorem scenariusza i jednym z producentów.

Zdjęcie z planu "Frankensteina" / Netflix / Materiały prasowe

Jak wygląda obsada nowej ekranizacji słynnej powieści? Główne role grają Oscar Isaac i Jacob Elordi.

W filmie występują również Mia Goth, Felix Kammerer, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, David Bradley, Charles Dance i Christian Convery.

Powieść Mary Shelley "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz", została opublikowana w 1818 r. Jej bohater - błyskotliwy naukowiec - odkrywa sposób nadania istnienia martwemu ciału.

Eksperyment prowadzi do narodzin monstrum obdarzonego świadomością, niezwykłą siłą i głęboką wrażliwością - a także do nieuchronnej konfrontacji między stwórcą a istotą, którą powołał do życia.