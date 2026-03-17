Policjanci z KWP w Łodzi prowadzą postępowanie administracyjne zmierzające do pozbawienia Zbigniewa Ziobry pozwolenia na broń - nieoficjalnie dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Były minister sprawiedliwości ma takie pozwolenie dla celów obrony osobistej.

Zbigniew Ziobro (z lewej) podczas ćwiczeń strzeleckich funkcjonariuszy (zdjęcie archiwalne)

Ziobro otrzymał pozwolenie z uwagi na to, że jeden z przestępców podżegał do zabójstwa polityka.

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Czy Zbigniew Ziobro straci pozwolenie na broń?

Jak nieoficjalnie ustaliła PAP, powołując się na źródła zbliżone do policji, funkcjonariusze z łódzkiej komendy wojewódzkiej prowadzą postępowanie administracyjne ws. pozwolenia na broń Zbigniewa Ziobry. Ma ono zmierzać do pozbawienia polityka tego uprawnienia. Wcześniej nieoficjalne informacje na ten temat przekazała także stacja TVN24.

Jednak zapytana o sprawę Ziobry rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi kom. Edyta Machnik odmówiła potwierdzenia, że takie postępowanie toczy się wobec byłego ministra sprawiedliwości. Argumentowała, że postępowanie administracyjne jest jawne dla tych, których ono dotyczy.

"Tym samym udostępnienie informacji o szczegółach postępowania prowadzonego w jego indywidualnej sprawie, możliwe jest jedynie organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów" - podkreśliła kom. Machnik w oświadczeniu.

Dodała jednak, że "wdrożone stosowne czynności służbowe prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji".

Pozwolenie na broń Zbigniewa Ziobry

Sprawa posiadania broni palnej przez Zbigniewa Ziobrę pojawiła się w przestrzeni publicznej w 2023 r. Wówczas w sieci pojawiły się zdjęcia ówczesnego ministra sprawiedliwości z konferencji prasowej w Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" z pistoletem widocznym za paskiem.

Zbigniew Ziobro pytany wtedy przez dziennikarzy o broń oświadczył, że posiada pistolet Glock 26 i ma uprawnienia do posiadania broni do obrony osobistej, bo ma status pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym zlecenia jego zabójstwa.

Dlaczego Ziobro posiada broń? Sprawa "króla dopalaczy"

Chodziło o sprawę Jana S. zwanego "królem dopalaczy". Jak informowała wtedy prokuratura, za zabójstwo ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Jan S. oferował 100 tys. zł, a miał je planować przy użyciu m.in. materiału wybuchowego, trucizny albo pierwiastka radioaktywnego.

Zdaniem prokuratury Jan S. chciał w ten sposób doprowadzić do zaniechania prac nad zaostrzeniem kar za produkcję i handel dopalaczami. Samego Ziobrę oskarżał o to, że "zepsuł mu interes". Mężczyzna prowadził bowiem w Holandii firmę zajmującą się importem i eksportem materiałów chemicznych.

Jan S. miał też podżegać do zabójstwa prokuratora, który prowadził przeciwko niemu postępowanie dotyczące handlu dopalaczami oraz funkcjonariuszy z wydziału narkotykowego Komendy Stołecznej Policji, którzy rozpracowywali grupę przestępczą handlującą dopalaczami.

Proces Jana S. "króla dopalaczy", oskarżonego m.in. o podżeganie do zabójstwa Zbigniewa Ziobry dobiega końca przed warszawskim sądem okręgowym. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 15 kwietnia.