Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że we wtorek przedstawi prezydium Sejmu wniosek o ostateczne odebranie Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia poselskiego. Jak poinformował Czarzasty, po tej decyzji Ziobro będzie otrzymywał 1350 zł miesięcznie. "To już jest koniec" - dodał.
- Decyzja związana jest z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami Ziobry na posiedzeniach Sejmu - polityk przebywa obecnie na Węgrzech.
- Prokuratura wystawiła za Ziobrą list gończy oraz wystąpiła o europejski nakaz aresztowania. Co zarzuca byłemu ministrowi?
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
O swojej zapowiedzi Czarzasty poinformował w poniedziałek na platformie X.
Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium Sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę - powiedział Czarzasty w nagraniu. W sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry "to już jest koniec" - napisał.