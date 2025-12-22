Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w tegorocznych, czterech pilotażowych edycjach programu "wGotowości" wzięło udział ponad 16 tysięcy osób. To nowa inicjatywa MON i Wojska Polskiego, mająca na celu powszechne szkolenia obronne dla cywilów. Zebrane doświadczenia mają pomóc w udoskonaleniu kursów, których kolejne edycje zaplanowano na 2026 rok.

Ponad 16 tysięcy cywilów przeszkolonych w pilotażu programu „wGotowości” MON / Piotr Polak / PAP

W pilotażowych szkoleniach obronnych "wGotowości" wzięło udział ponad 16 tysięcy osób, a zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów.

Program obejmował jednodniowe kursy z zakresu pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa, survivalu i bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, realizowane w ponad 130 jednostkach wojskowych.

Zebrane wnioski posłużą do usprawnienia kolejnych edycji, które mają objąć także szkolenia dla przedsiębiorców i ścieżkę wojskowych rezerw.

Program "wGotowości" oferuje dwie ścieżki szkoleniowe: "Odporność" i "Rezerwy". W ramach pierwszej z nich, osoby niezwiązane z wojskiem mogły wziąć udział w jednodniowych, ośmiogodzinnych szkoleniach z zakresu pomocy medycznej, cyberbezpieczeństwa, survivalu oraz podstaw bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Pilotaż tej ścieżki ruszył w listopadzie, a do końca roku zorganizowano cztery weekendowe edycje szkoleń.

Zainteresowanie programem przerosło oczekiwania organizatorów - w niektórych miastach nawet 40 proc. chętnych trafiło na listy rezerwowe. Szkolenia odbyły się w ponad 130 jednostkach wojskowych, głównie z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Największą popularnością kursy cieszyły się w dużych aglomeracjach, a nieco mniejszym zainteresowaniem - w regionach przygranicznych. Wśród uczestników dominowali mężczyźni (59 proc.), jednak w najmłodszej grupie wiekowej (18-30 lat) udział kobiet sięgnął 44 proc. Najstarszy uczestnik miał 91 lat i ukończył kurs z cyberhigieny i cyberbezpieczeństwa, a najstarsza uczestniczka, 80-latka, wybrała szkolenie survivalowe.

MON podkreśla, że największą gotowość do udziału w szkoleniach wykazują osoby w wieku aktywności zawodowej, świadome zagrożeń i dbające o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich.

Resort zapowiada, że wnioski z pilotażu posłużą do usprawnienia edycji szykowanych na przyszły rok, w tym wprowadzenia szkoleń grupowych dla przedsiębiorców oraz uruchomienia ścieżki "Rezerwy", skierowanej do osób chcących zdobyć podstawowe przeszkolenie wojskowe, np. nauczyć się obsługi broni.