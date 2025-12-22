Dwie służby wywiadowcze państw NATO podejrzewają, że Rosja opracowuje nową broń, która mogłaby zniszczyć sieć satelitów Starlink – poinformowała agencja Associated Press. Taka broń mogłaby poważnie ograniczyć przewagę technologiczną Zachodu w kosmosie, z której korzysta m.in. Ukraina podczas wojny z Rosją.

Rosja pracuje nad bronią przeciwko satelitom Starlink? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wywiady dwóch państw NATO podejrzewają, że Rosja pracuje nad bronią zdolną do niszczenia satelitów komunikacyjnych Starlink za pomocą mikroskopijnych odłamków.

Eksperci podkreślają, że użycie takiej broni mogłoby wywołać niekontrolowany chaos w kosmosie, zagrażając także rosyjskim i chińskim satelitom.

Rosja postrzega sieć Starlink jako zagrożenie dla swoich działań wojennych, a samo grożenie nową bronią może służyć jej jako narzędzie odstraszania.

Według ustaleń, do których dotarła AP, Rosjanie mieliby planować atak na orbitę Starlinka za pomocą mikroskopijnych odłamków. Taki atak mógłby uszkodzić wiele satelitów jednocześnie i spowodować poważne szkody także w innych systemach orbitalnych.

Eksperci, którzy nie mieli dostępu do materiałów wywiadu, podkreślili, że użycie podobnej broni wiązałoby się z ogromnym ryzykiem niekontrolowanego chaosu w kosmosie, który dotknąłby również rosyjskie i chińskie satelity. Nie wierzę w to. Naprawdę nie wierzę - powiedziała AP Victoria Samson, specjalistka ds. bezpieczeństwa kosmicznego, badająca systemy antysatelitarne w Secure World Foundation z amerykańskiego stanu Kolorado. Szczerze mówiąc, byłabym bardzo zaskoczona, gdyby (Rosjanie) zrobili coś takiego - podkreśliła.

Generał brygady Christopher Horner z kanadyjskich sił powietrznych przyznał, że nie można wykluczyć takich działań ze strony Rosji, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych doniesień o możliwym rozmieszczeniu broni jądrowej w kosmosie.

Francuskie Dowództwo Kosmiczne nie skomentowało tych informacji, ale podkreśliło, że Rosja w ostatnich latach prowadziła nieodpowiedzialne i wrogie działania w przestrzeni kosmicznej.

Agencja AP mogła zapoznać się z wnioskami służb wywiadowczych pod warunkiem, że zaangażowane wywiady nie zostaną zidentyfikowane, a agencja nie będzie niezależnie weryfikować wniosków z ustaleń.

Starlink kamieniem w bucie Rosjan

Rosja postrzega sieć Starlink, należącą do Elona Muska, jako poważne zagrożenie. System ten odegrał kluczową rolę w utrzymaniu łączności przez Ukrainę podczas rosyjskiej inwazji. Starlink jest wykorzystywany zarówno przez wojsko, jak i instytucje cywilne.

Rosyjskie władze już wcześniej ostrzegały, że komercyjne satelity wspierające ukraińską armię mogą stać się celem ataków. W grudniu Rosja ogłosiła wprowadzenie do armii nowego systemu rakietowego S-500, zdolnego do zwalczania celów na niskiej orbicie.

Nowa broń, o której informuje AP, miałaby działać inaczej niż testowane wcześniej pociski - atak miałby być przeprowadzany przez formacje małych satelitów, które rozrzucałyby odłamki o średnicy zaledwie kilku milimetrów. Takie działanie utrudniłoby wykrycie źródła ataku.

Eksperci zwracają uwagę, że jego skutki mogłyby być katastrofalne dla wszystkich użytkowników przestrzeni kosmicznej, w tym dla Chin i jej stacji kosmicznej Tiangong. Samo zagrożenie użyciem broni mogłoby służyć Rosji jako narzędzie odstraszania, nawet bez jej realnego użycia - wskazał Clayton Swope z waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.