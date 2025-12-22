Już od 1 stycznia 2026 roku czeka nas rewolucja w kontaktach z urzędami. Zgodnie z nowymi przepisami, podstawowym kanałem komunikacji z instytucjami publicznymi staną się e-Doręczenia. Co ta zmiana oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia staną się podstawowym kanałem komunikacji z urzędami i instytucjami publicznymi.

Adres do e-Doręczeń można założyć już teraz na stronie gov.pl.

System ePUAP będzie działał tylko w wyjątkowych przypadkach określonych przepisami.

Koniec okresu przejściowego

Do 31 grudnia 2025 roku trwa okres przejściowy, w którym urzędy i instytucje publiczne miały czas na przygotowanie się do nowego sposobu wymiany korespondencji. Od początku 2026 roku e-Doręczenia staną się jedynym oficjalnym kanałem elektronicznej komunikacji z urzędami, firmami i innymi podmiotami publicznymi. Dotychczas wykorzystywany system ePUAP będzie miał zastosowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach, określonych w przepisach szczególnych.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Każdy obywatel, który chce załatwiać sprawy urzędowe przez internet - na przykład składać wnioski czy odbierać decyzje - powinien posiadać aktywny adres do e-Doręczeń. Założenie adresu jest proste i można to zrobić już teraz, korzystając z instrukcji dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia .

Co się zmieni dla obywateli?

Od 2026 roku, aby złożyć elektroniczny wniosek lub pismo do urzędu, konieczne będzie posiadanie aktywnego adresu do e-Doręczeń. Jeśli podczas korzystania z e-usług nie będziemy mieli takiego adresu, system może poprosić nas o jego założenie. To właśnie na ten adres urząd będzie przesyłał ważne dokumenty, takie jak decyzje podatkowe czy potwierdzenia złożenia wniosków.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2026 roku korespondencja wysyłana przez ePUAP będzie skuteczna wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. W pozostałych sytuacjach urząd może uznać taką korespondencję za nieskuteczną.