Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzyło stronę internetową o nazwie "Gdzie się ukryć". Znajdziemy na niej miejsca ochrony ludności na terenie całej Polski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło stronę gdziesieukryc.pl, prezentującą mapę miejsc ochrony ludności w całej Polsce.

Aplikacja umożliwia sprawdzenie dokładnego adresu, koordynatów GPS oraz wytyczenie trasy do wybranego punktu schronienia.

Według informacji "Rzp" wojsko pracuje nad oprogramowaniem do zgłaszania incydentów dywersyjnych, które może zostać zintegrowane z aplikacją mObywatel i jest obecnie testowane przez ekspertów.

Jak pisze "Polsat News", aplikacja już działa, a jej oficjalna prezentacja jest zaplanowana na poniedziałek.

Można ją znaleźć pod adresem gdziesieukryc.pl . Aplikacja zawiera mapę całego kraju, na którą naniesiono punkty schronienia i ich adresy.

Brak natomiast informacji o pojemności czy stanie wyróżnionych miejsc.

Po kliknięciu w interesujący nas punkt znajdziemy jego dokładny adres, koordynaty GPS i możliwość wytyczenia trasy.

"Rzp": Wojsko pracuje nad oprogramowaniem do zgłaszania dywersji

Czwartkowa "Rzeczpospolita" napisała, że wojsko pracuje nad oprogramowaniem, dzięki któremu będzie można zgłosić incydent na kolei lub inną formę rosyjskiej dywersji. Być może znajdzie się ona w aplikacji mObywatel.

Dziennik przypomniał, że zapowiedź tego oprogramowania pojawiła się po odkryciu dywersji na linii kolejowej na trasie z Warszawy do Lublina i przy okazji ogłoszenia operacji "Horyzont", w ramach której wojsko wspiera policję i Straż Ochrony Kolei.

Według "Rzeczpospolitej", dzięki aplikacji będzie można zgłosić nie tylko przypadki osób, które np. fotografują infrastrukturę krytyczną, ale też zostawione przy torach lub pod wiaduktami podejrzane rzeczy oraz np. drony. Prace prowadzą eksperci Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a aplikacja jest obecnie testowana.