Dziś do polskiej kaplicy w paryskiej katedrze Notre Dame powróciła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości przewodniczył abp Tadeusz Wojda, a w wydarzeniu wzięła udział polska pierwsza dama Marta Nawrocka. Kaplica, którą abp Wojda nazywał "duchowym mostem do Polski", ponownie była miejscem modlitwy dla Polonii i pielgrzymów.

Mszy, która poprzedziła uroczyste wprowadzenie obrazu do kaplicy, przewodniczył abp Tadeusz Wojda; towarzyszyło mu 12 ścisłych koncelebransów. Przypominając w homilii o kulcie Matki Bożej w Polsce, arcybiskup wyraził radość, że w Notre Dame znajduje się dziś Kaplica Polska.

Środowiska Polonii umieściły w niej wizerunek bliski sercu każdego Polaka - ikonę z Częstochowy. Ocalała z pożaru, dziś wraca na swoje miejsce, po dokonanej renowacji. Nadal chcemy się modlić w tym właśnie miejscu (...). Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż - podkreślił Wojda.

Zaznaczył, że w przeszłości katedra Notre Dame wiązała się z dziejami Polaków na emigracji. Przypomniał, że świątynia ta była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu duchowym i społecznym Francji. Powracając do dramatycznych momentów pożaru Notre Dame 15 kwietnia 2019 roku zauważył, że tym, co pozwoliło uporać się z tą tragedią, była nadzieja.



Przed mszą kopię obrazu, przekazaną w 2018 roku przez klasztor jasnogórski, wniesiono przed ołtarz i stanęła pod figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem na prawo od ołtarza. Nowoczesny w formie ołtarz to jedno z miejsc, które całkowicie zmieniły się w katedrze w wyniku procesu renowacji po pożarze.

Po mszy kopia obrazu została w uroczystej procesji przeniesiona do kaplicy. Stanęła na wprost wejścia, pod ogromnym XIX-wiecznym witrażem przedstawiającym Zesłanie Ducha Świętego. Małżonka prezydenta RP spędziła kilka minut na modlitwie w kaplicy.



Polskie dziedzictwo w sercu Paryża

Kaplica, w której od soboty wierni znów mogą modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, mieści się w ambicie (obejściu chóru) Notre Dame. Kaplice powstały w tym miejscu w XIII wieku, podczas rozbudowy świątyni i najpierw służyły jako prywatne miejsca modlitwy dla bractw czy znaczniejszych rodzin. Przez lata dodawano ozdoby - witraże, malowidła ścienne i rzeźby.

Gdy 1 grudnia 2018 roku zainaugurowano polską kaplicę w Notre Dame, było to związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstanie kaplicy wymagało wielu wysiłków ze strony polskich instytucji i wpływowych osób prywatnych. Środki na ten cel dostarczył Senat RP i polska ambasada w Paryżu.

