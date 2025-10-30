Zerwane dachy

W Wielkopolsce, gdzie do godz. 18 strażacy interweniowali 154 razy, silny wiatr zerwał lub uszkodził dachy kilku budynków.

W Wydartowie w powiecie gnieźnieńskim silny wiatr zerwał dach budynku zamieszkiwanego przez siedem osób. Nawałnica częściowo zerwała lub uszkodziła także dachy łącznie trzech budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach: Czerwonka (powiat słupecki), w Słodkowie (powiat turecki) oraz w Kościanie.

Drzewo powalone na budynek, strażacy nie mogli dojechać

We Wrocławiu drzewo zwaliło się na budynek przy ul. Tęczowej. Jak informuje biuro prasowej wrocławskiego Urzędu Miasta, dojazd do posesji był zastawiony - pięć zaparkowanych aut blokowało wjazd dla wozów ratowniczych.

Straż Pożarna i Straż Miejska wezwały lawetę, by umożliwić dostęp do budynku. Ze względów bezpieczeństwa podczas działań mieszkańcy musieli pozostać w domach. Nie było decyzji o ewakuacji.

Po udrożnieniu wjazdu strażacy przystąpili do usuwania drzewa.

Ostrzeżenia niemal dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 14 województw.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w położonych nad morzem powiatach woj. pomorskiego i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

Ostrzeżenia I stopnia wydane zostały dla całego woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz dla północnych powiatów woj. opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich.

Zamknięty cmentarz Komunalny w Koszalinie

W Koszalinie w Zachodniopomorskiem właśnie z powodu wichury wszystkie wejścia na cmentarz Komunalny zostały zamknięte o godz. 17:30.

Bramy cmentarza Komunalnego w Koszalinie w okresie Wszystkich Świętych zamykane są normalnie o godz. 20:00.

Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godz. 6. O ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco - poinformowała rzeczniczka koszalińskiego urzędu miasta Anna Makarewicz.