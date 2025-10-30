1548 razy interweniowała straż pożarna w całym kraju do godz. 20:00 w związku z ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń było w województwie mazowieckim. W Lubinie na Dolnym Śląsku z powodu warunków pogodowych doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby.

Jeden ze zniszczonych dachów w Wielkopolsce / KW PSP POZNAŃ / Państwowa Straż Pożarna

Do godziny 20:00 strażacy w całym kraju interweniowali 1548 razy w związku z silnym wiatrem.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwie mazowieckim - 294.

W Lubinie (woj. dolnośląskie) doszło do groźnego wypadku - drzewo przewrócone przez wiatr spadło na drogę, ranne zostały łącznie cztery osoby.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 6 województw; prognozowane porywy do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h.

Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z wichurami, które przechodzą od czwartkowego popołudnia nad Polską. Do godz. 20:00 strażacy odnotowali na terenie całego kraju 1548 zdarzeń.

Jak przekazał rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski, najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim (294 zdarzenia), wielkopolskim (165 zdarzeń), łódzkim (157 zdarzeń), zachodniopomorskim (148 zdarzeń) oraz dolnośląskim (143 zdarzenia).

Groźny wypadek w Lubinie

W woj. dolnośląskim, w miejscowości Lubin ok. godz. 15:30 z powodu warunków atmosferycznych doszło do wypadku, w którym ranne zostały w sumie cztery osoby.

W miejscowości Lubin silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa inne pojazdy - kolejne 2 osoby odniosły obrażenia - przekazał rzecznik.