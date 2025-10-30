1548 razy interweniowała straż pożarna w całym kraju do godz. 20:00 w związku z ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń było w województwie mazowieckim. W Lubinie na Dolnym Śląsku z powodu warunków pogodowych doszło do wypadku, w którym ranne zostały cztery osoby.

Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z wichurami, które przechodzą od czwartkowego popołudnia nad Polską. Do godz. 20:00 strażacy odnotowali na terenie całego kraju 1548 zdarzeń.

Jak przekazał rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski, najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim (294 zdarzenia), wielkopolskim (165 zdarzeń), łódzkim (157 zdarzeń), zachodniopomorskim (148 zdarzeń) oraz dolnośląskim (143 zdarzenia).

Groźny wypadek w Lubinie

W woj. dolnośląskim, w miejscowości Lubin ok. godz. 15:30 z powodu warunków atmosferycznych doszło do wypadku, w którym ranne zostały w sumie cztery osoby.

W miejscowości Lubin silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę. Wpadł na nie samochód osobowy, w wyniku czego ranne zostały dwie kobiety. Z naprzeciwka, w wyniku gwałtownego hamowania, zderzyły się dwa inne pojazdy - kolejne 2 osoby odniosły obrażenia - przekazał rzecznik.

Zerwane dachy

W Wielkopolsce, gdzie do godz. 18 strażacy interweniowali 154 razy, silny wiatr zerwał lub uszkodził dachy kilku budynków.

W Wydartowie w powiecie gnieźnieńskim silny wiatr zerwał dach budynku zamieszkiwanego przez siedem osób. Nawałnica częściowo zerwała lub uszkodziła także dachy łącznie trzech budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach: Czerwonka (powiat słupecki), w Słodkowie (powiat turecki) oraz w Kościanie.

Drzewo powalone na budynek, strażacy nie mogli dojechać

We Wrocławiu drzewo zwaliło się na budynek przy ul. Tęczowej. Jak informuje biuro prasowej wrocławskiego Urzędu Miasta, dojazd do posesji był zastawiony - pięć zaparkowanych aut blokowało wjazd dla wozów ratowniczych. 

Straż Pożarna i Straż Miejska wezwały lawetę, by umożliwić dostęp do budynku. Ze względów bezpieczeństwa podczas działań mieszkańcy musieli pozostać w domach. Nie było decyzji o ewakuacji.

Po udrożnieniu wjazdu strażacy przystąpili do usuwania drzewa. 

Ostrzeżenia niemal dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek wieczorem ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 6 województw.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w położonych nad morzem powiatach woj. pomorskiego i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze województwa pomorskiego i położonych nad morzem zachodnich powiatach woj. zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują też w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, północnej części mazowieckiego i wschodniej kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich.

Zamknięty cmentarz Komunalny w Koszalinie

W Koszalinie w Zachodniopomorskiem właśnie z powodu wichury wszystkie wejścia na cmentarz Komunalny zostały zamknięte o godz. 17:30.

Bramy cmentarza Komunalnego w Koszalinie w okresie Wszystkich Świętych zamykane są normalnie o godz. 20:00.

Wieje silny wiatr, jego powiewy się nasilają, dlatego dla dobra i bezpieczeństwa odwiedzających groby zapadła decyzja o wcześniejszym zamknięciu cmentarza. Decyzja dotyczy wyłącznie czwartku. Liczymy na to, że wiatr się uspokoi i w piątek cmentarz będzie otwarty od godz. 6. O ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco - poinformowała rzeczniczka koszalińskiego urzędu miasta Anna Makarewicz.