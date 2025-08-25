Od października miłośników Lotto czekają poważne zmiany. Totalizator Sportowy ogłosił znaczącą podwyżkę cen kuponów Dużego Lotka. To pierwsza taka zmiana od 16 lat. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni, jak podwyżka wpłynie na wygrane i jakie nowości szykuje Totalizator.

Zmiana ceny nastąpi po 16 latach. / Shutterstock

Historyczna podwyżka po 16 latach

Od 1 października 2025 roku cena pojedynczego kuponu Lotto wzrośnie z dotychczasowych 3 zł do 5 zł. To aż 67-procentowa podwyżka, która zaskoczyła wielu graczy - informuje "Gazeta Wyborcza". Ostatnia zmiana cen miała miejsce w 2009 roku, przez co obecna decyzja wywołała spore poruszenie wśród fanów losowań.

Nowe wytyczne dotyczące cen zostały już przekazane pracownikom kolektur przez Przedstawicieli Regionalnych Sprzedaży Totalizatora Sportowego. Ostatnią szansą na zakup kuponu w starej cenie będzie 30 września. Od 2 października obowiązywać będzie już nowa stawka.

Wyższe ceny, wyższe wygrane

Wraz ze wzrostem ceny kuponu, Totalizator Sportowy zdecydował się podnieść także wysokość wygranych. Gwarantowana pula najniższego stopnia wzrośnie z 2 mln zł do 3 mln zł. Wygrana za "trójkę" wyniesie teraz 35 zł, co oznacza wzrost o 46 proc. Wyższe będą także nagrody w pozostałych stopniach.

Nie zmienia się natomiast opłata za tzw. "Plusa", czyli udział w dodatkowym losowaniu sześciu liczb - kosztuje on nadal 1 zł.

Totalizator Sportowy tłumaczy podwyżkę cen oczekiwaniami klientów, którzy chcą grać o wyższe kwoty. Firma zapowiada także wprowadzenie nowych produktów. Wśród nich znajdą się m.in. zdrapki z rekordową główną wygraną 4 mln zł oraz gry inspirowane popularnym Eurojackpotem.

Fiskus zabierze więcej z wygranych

Od 1 stycznia 2026 roku osoby wygrywające w konkursach, grach losowych czy zakładach wzajemnych będą musiały liczyć się z wyższym podatkiem od swoich nagród. Ministerstwo Finansów zapowiedziało podniesienie stawki podatku z obecnych 10 do 15 procent. Informacja o planowanych zmianach pojawiła się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wygrane przekraczające kwotę 2280 złotych podlegają zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10 procent. Podatek ten jest pobierany przez organizatora konkursu lub gry już w momencie wypłaty nagrody, co oznacza, że laureat otrzymuje kwotę pomniejszoną o należny podatek. Nowa stawka, która ma wejść w życie z początkiem 2026 roku, wyniesie 15 procent.



Zmiany obejmą szerokie spektrum wygranych - od konkursów organizowanych przez media, poprzez gry liczbowe, loterie, aż po zakłady bukmacherskie. Warto przypomnieć, że w przypadku gier hazardowych obowiązują różne stawki podatku, w zależności od rodzaju gry. Przykładowo, w przypadku loterii fantowych podatek wynosi 10 procent, natomiast w przypadku gier na automatach, gier karcianych czy cylindrycznych może sięgać nawet 50 procent.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W uzasadnieniu projektu wskazano również, że obecna stawka podatku od wygranych nie była zmieniana od wielu lat, mimo rosnącej popularności gier losowych i konkursów.