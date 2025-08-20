We Francji padła najwyższa w historii tego kraju wygrana w loterii EuroMillions. Podczas wtorkowego losowania szczęśliwy gracz zdobył oszałamiającą kwotę 250 milionów euro. To absolutny rekord, który przyćmił dotychczasowe wygrane i wywołał ogromne emocje wśród miłośników gier liczbowych.

Wygrana w loterii Euromillions / Shutterstock

Rekordowa pula i wielkie emocje

Wtorkowe losowanie EuroMillions przejdzie do historii francuskich gier liczbowych. Pula nagród osiągnęła astronomiczną sumę 250 milionów euro, co stanowi najwyższą wygraną, jaka kiedykolwiek padła we Francji w tej popularnej loterii. Tak wysoka kwota była możliwa, ponieważ w poprzednim losowaniu z 15 sierpnia nikt nie trafił zwycięskich numerów, a potencjalna wygrana wynosiła wtedy 234 miliony euro. Brak głównego zwycięzcy sprawił, że pula nagród rosła, aż osiągnęła rekordowy poziom.

Tajemniczy zwycięzca i wielka niewiadoma

Na razie nie ujawniono, gdzie dokładnie został zakupiony zwycięski kupon. Organizatorzy loterii podkreślają, że właściciel szczęśliwego losu ma 60 dni na zgłoszenie się po odbiór nagrody. To czas, w którym zwycięzca może przygotować się do wielkiej zmiany w swoim życiu i zdecydować, czy ujawni swoją tożsamość, czy pozostanie anonimowy. W przeszłości wielu laureatów decydowało się na zachowanie dyskrecji, by uniknąć rozgłosu i związanych z nim konsekwencji.



Historyczne wygrane w EuroMillions

Dotychczasowy rekord we Francji został ustanowiony w 2021 roku, kiedy to mieszkanka Tahiti, na Polinezji Francuskiej, wygrała 220 milionów euro. Tamta wygrana również odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała falę emocji wśród graczy. Jednak obecna suma 250 milionów euro bije ten rekord na głowę i stawia Francję w czołówce krajów, gdzie padają najwyższe wygrane w historii EuroMillions.



Zwycięzca, który zgłosi się po odbiór nagrody, stanie przed wieloma decyzjami dotyczącymi zarządzania ogromną fortuną. Eksperci finansowi radzą, by w pierwszej kolejności skorzystać z pomocy doradców, którzy pomogą bezpiecznie ulokować środki i zaplanować przyszłość. Tak wielka wygrana to nie tylko spełnienie marzeń, ale również ogromna odpowiedzialność.



Fenomen EuroMillions

EuroMillions to jedna z najpopularniejszych loterii w Europie, przyciągająca miliony graczy z różnych krajów. Ogromne pule nagród, emocjonujące losowania i szansa na odmianę życia sprawiają, że każda edycja przyciąga rzesze chętnych do spróbowania szczęścia. Rekordowa wygrana we Francji z pewnością jeszcze bardziej rozbudzi wyobraźnię graczy i zachęci do udziału w kolejnych losowaniach.