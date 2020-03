Przez cały najbliższy tydzień rozpoczynając od niedzieli stacja metra Rondo Daszyńskiego będzie zamknięta. Pociągi linii M2 z Trockiej będą kursowały tylko do Ronda ONZ.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Stołeczny ratusz poinformował, że wyłączenie stacji na rondzie Daszyńskiego w dniach od 8 do 15 marca jest to spowodowane pracami związanymi z integracją systemów działającej części metra z nowym odcinkiem na Woli, czyli z trzema stacjami na Woli - Płocka, Młynów i Księcia Janusza.

W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu tramwajów linii 11 oraz autobusów linii 105, 155, 178 i 255.



Autobusy linii 105 będą kursowały tylko na trasie podstawowej Osiedle Górczewska - Browarna; nie będą realizowały kursów na krótszej trasie Os. Górczewska - Rondo Daszyńskiego. W ich miejsce zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-5 na trasie: Z-5: Osiedle Górczewska - Górczewska - Lazurowa - Połczyńska - Wolska - M. Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - Marszałkowska - Centrum - Marszałkowska - Al. Jerozolimskie - E. Plater - Świętokrzyska - Prosta - M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska - Lazurowa - Górczewska - Osiedle Górczewska.



Autobusy linii 155, 178 (w przypadku kursów skróconych PKP Ursus/Skorosze - Rondo Daszyńskiego) i 255 będą kursowały na trasie wydłużonej. Od ronda Daszyńskiego pojadą ul. Prostą i Świętokrzyską do przystanku końcowego na ulicy E. Plater.



Kursowanie tramwajów linii 11 zostanie zawieszone, a w ich miejsce wyjadą składy zastępczej linii 40. Tramwaje będą kursowały w dni powszednie - od 9 do 13 marca - w godzinach szczytu komunikacyjnego. Rano będą obsługiwały trasę: Piaski - W. Broniewskiego - al. W. Reymonta - Powstańców Śląskich - Połczyńska - Wolska - Skierniewicka - M. Kasprzaka - Prosta - Rondo ONZ - al. Jana Pawła II - Broniewskiego - Piaski, a po południu: Piaski - W. Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Rondo ONZ - Prosta - M. Kasprzaka - Skierniewicka - Wolska - Połczyńska - Powstańców Śląskich - al. W. Reymonta - W. Broniewskiego - Piaski. Tramwaje linii 40 będą podjeżdżały na przystanki co około 8 minut.



Dodatkowo, w noce z soboty na niedzielę, z 7 na 8 i z 14 na 15 marca, od ok. godz. 0.30 do końca kursowania, zostaną zamknięte stacje M2: Świętokrzyska, Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego. Metro będzie kursowało na trasie skróconej Trocka - Nowy Świat-Uniwersytet.



Zostanie uruchomiona autobusowa linia zastępcza za metro. Autobusy będą kursowały od północy do godz. 3.00 na trasie: Metro Centrum Kopernik - Zajęcza - Dobra - Tamka - M. Kopernika - Świętokrzyska - Prosta - Rondo Daszyńskiego - Prosta - Świętokrzyska - M. Kopernika - Tamka - Wybrzeże Kościuszkowskie - Zajęcza - Metro Centrum Kopernik. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co około 15 minut.