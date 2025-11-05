"Wbrew temu, co mówi polskie Ministerstwo Kultury, rozmowy z Ukrainą w sprawie ekshumacji nie są dobre" - usłyszał nieoficjalnie reporter RMF FM Jakub Rybski od osób zaangażowanych w prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej.

Miejsce pochówku polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach / Vladyslav Musiienko / PAP

Polskie Ministerstwo Kultury zapewnia o dobrych relacjach z Ukrainą w sprawie ekshumacji, jednak nieoficjalne źródła RMF FM mówią o trudnych rozmowach.

Od początku roku Instytut Pamięci Narodowej złożył aż 26 wniosków o pozwolenie na ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ukraina wydała zgodę tylko na jedną ekshumację - w Mościskach.

Ukraińska strona zwleka z posiedzeniem międzyresortowej komisji, która mogłaby podjąć decyzję w tej sprawie.

Od początku roku IPN złożył wnioski o pozwolenie na ekshumacje w 26 miejscach. Ukraina wydała zgodę tylko na jedno - w Mościskach.

Według rozmówców reportera RMF FM, w tym roku jest szansa na zgodę wyłącznie na ekshumację drugiego masowego grobu w Puźnikach.

Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, strona ukraińska zwleka z posiedzeniem międzyresortowej komisji w tej sprawie, podczas której mogłaby zostać podjęta jakakolwiek decyzja.

Warto również zaznaczyć, że wniosek o zgody na ekshumacje w 26 miejscach, w tym w Hucie Pieniackiej, który został wysłany przez IPN, jest ważny tylko przez rok. Jeśli Ukraina nie podejmie decyzji w tym czasie, straci on ważność i Polski Instytut Pamięci Narodowej będzie musiał złożyć kolejne wnioski, co przedłuża całą procedurę.

Polskie Ministerstwo Kultury natomiast od dłuższego czasu chwali się wydaną zgodą na prace w Ugłach, ale prace poszukiwawcze będą prowadzone wyłącznie przez ukraińskie przedsiębiorstwo, bez współpracy ze stroną polską.