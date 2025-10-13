​Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał, że ministerstwo kultury tego kraju wydało zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu. "Wnioskowała o nie osoba prywatna" - dodał dyplomata.

Pochówek polskich ofiar rzezi wołyńskiej dokonanej przez ukraińskiej nacjonalistów (zdjęcie poglądowe) / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

O decyzji ukraińskich władz poinformowała w mediach społecznościowych ambasada Ukrainy w Polsce.

"Właśnie podpisałem notę, na mocy której przekazano stronie polskiej zezwolenie Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy na przeprowadzenie prac poszukiwawczych we wsi Ugły, w obwodzie rówieńskim" - przekazała ukraińska ambasada, powołując się na szefa tej placówki.

Ukraina reaguje na wniosek o ekshumacje na Wołyniu

Bodnar podkreślił, że zezwolenie zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Karoliny Romanowskiej ze Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. "Strona ukraińska zaprasza odpowiednich przedstawicieli strony polskiej do udziału w przeprowadzeniu odpowiednich prac na miejscu" - wskazał ukraiński dyplomata.