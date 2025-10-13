​Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał, że ministerstwo kultury tego kraju wydało zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu. "Wnioskowała o nie osoba prywatna" - dodał dyplomata.

O decyzji ukraińskich władz poinformowała w mediach społecznościowych ambasada Ukrainy w Polsce.

"Właśnie podpisałem notę, na mocy której przekazano stronie polskiej zezwolenie Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy na przeprowadzenie prac poszukiwawczych we wsi Ugły, w obwodzie rówieńskim" - przekazała ukraińska ambasada, powołując się na szefa tej placówki.

Ukraina reaguje na wniosek o ekshumacje na Wołyniu

Bodnar podkreślił, że zezwolenie zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Karoliny Romanowskiej ze Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie. "Strona ukraińska zaprasza odpowiednich przedstawicieli strony polskiej do udziału w przeprowadzeniu odpowiednich prac na miejscu" - wskazał ukraiński dyplomata.

"Stanowczo i otwarcie kontynuujemy realizację wcześniejszych polsko-ukraińskich ustaleń dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych" - dodał w kolejnym wpisie, zamieszczając w nim flagi Polski i Ukrainy. 

Na pozytywne rozpatrzenie wniosku zareagowała także jego autora - Karolina Romanowska, która zamieściła wpis na ten temat w mediach społecznościowych. "Moja rodzina czekała na to od ponad 80 lat! Dziękuję" - napisała. 

Kontekst historyczny. Co się stało na Wołyniu?

Polska rożnymi kanałami od dawna zabiega u ukraińskich władz nie tylko o umożliwienie prac ekshumacyjnych, ale też potępienia zbrodni, jakiej na Polakach zamieszkujących tereny Wołynia w ubiegłym stuleciu, dopuścili się ukraińscy nacjonaliści z oddziałów OUN-UPA.  

11 i 12 lipca 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Była to kulminacja trwającej już od początku 1943 roku fali zbrodni, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. osób.  

Miejscem, gdzie już ruszyły prace poszukiwawcze szczątków Polaków, poległych z rąk upowców, są Puźniki - dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy. To tam w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku, ukraińscy nacjonaliści wymordowali - według różnych źródeł - od 50 do 120 Polaków. W kwietniu 2025 r. ruszyły tam pierwsze ekshumacje od zniesienia przez stronę ukraińską w listopadzie 2024 r. zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.