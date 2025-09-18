Rodziny czterech pasażerów, którzy zginęli w katastrofie samolotu Air India w czerwcu tego roku, złożyły pozew przeciwko producentowi maszyny oraz producentowi części do samolotów. W pozwie złożonym w Stanach Zjednoczonych oskarżają firmy Boeing i Honeywell o zaniedbania, które miały doprowadzić do tragedii, w której życie straciło 260 osób.

Wrak rozbitego samolotu Air India / IMAGO/Hindustan Times / PAP

We wtorek do sądu w USA wpłynął pozew rodzin czterech ofiar katastrofy samolotu Air India, który rozbił się w czerwcu krótko po starcie z Ahmadabadu.

Pozew skierowany jest przeciwko dwóm gigantom branży lotniczej: producentowi samolotu Boeing oraz firmie Honeywell, która dostarczała części do maszyny.

W dokumencie, do którego dotarła BBC, stwierdzono, że przyczyną wypadku były wadliwe przełączniki paliwa, a firmy oskarżono o "brak podjęcia jakichkolwiek działań", mimo że zdawały sobie sprawę z ryzyka związanego z konstrukcją samolotu.



Wadliwe przełączniki pod lupą śledczych

Według pozwu przyczyną katastrofy były wadliwe przełączniki paliwa, które - jak twierdzą rodziny - umożliwiły przypadkowe odcięcie dopływu paliwa do silników tuż po starcie.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że przełącznik został przestawiony z pozycji "praca" na "odcięcie", co doprowadziło do utraty ciągu i rozbicia się maszyny.

"Jest to wada konstrukcyjna, która umożliwiła przypadkowe odcięcie dopływu paliwa i całkowitą utratę ciągu niezbędnego do napędzania samolotu" - podkreślają rodziny w pozwie.

Przypomniano też, że już w 2018 roku Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wydała ostrzeżenie dotyczące mechanizmu blokującego wyłączniki paliwowe.

FAA zalecała operatorom sprawdzenie tych elementów, by uniknąć przypadkowego przestawienia, jednak nie nakładała obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli.

Mimo to, jak twierdzą rodziny, Boeing i Honeywell nie ostrzegły linii lotniczych o konieczności przeglądu i naprawy przełączników, ani nie dostarczyły części zamiennych.

Amerykański producent samolotów nie odniósł się do sprawy, powołując się na wstępny raport indyjskiego Biura Badania Wypadków Lotniczych (AAIB). Honeywell również nie skomentował pozwu. Federalna Administracja Lotnictwa USA zapewniła wcześniej, że przełączniki sterowania paliwem w samolotach Boeing są bezpieczne.

Tragiczny bilans i dalsze śledztwo

W katastrofie samolotu Air India w czerwcu 2025 r. zginęło łącznie 229 pasażerów, 12 członków załogi oraz 19 osób na ziemi.

Szczegółowy raport z dochodzenia w sprawie przyczyn tragedii ma zostać opublikowany w 2026 roku.