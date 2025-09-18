Pięciotygodniowe dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Poznaniu. Jego rodzice, mieszkańcy gminy Kiszkowo (Wielkopolskie), usłyszeli zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad niemowlęciem. Oboje trafili już do tymczasowego aresztu.
W poniedziałek do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu przyjęto kilkutygodniowe niemowlę z obrażeniami, które – jak podaje policja – „mogły sugerować stosowanie wobec niego przemocy”.
O sprawie natychmiast powiadomiono policję oraz prokuraturę.
Policjanci zatrzymali 25-letnią matkę i jej 31-letniego partnera jeszcze tego samego dnia. "W momencie zatrzymania zarówno matka, jak i jej partner byli trzeźwi" – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.
Para trafiła do policyjnego aresztu.
Rodzice usłyszeli prokuratorskie zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoim pięciotygodniowym dzieckiem.
Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o tymczasowym areszcie: matka spędzi w nim dwa miesiące, a jej partner trzy miesiące.
Za znęcanie się nad dzieckiem grozi im do 8 lat więzienia.