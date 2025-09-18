Pięciotygodniowe dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Poznaniu. Jego rodzice, mieszkańcy gminy Kiszkowo (Wielkopolskie), usłyszeli zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad niemowlęciem. Oboje trafili już do tymczasowego aresztu.

Zatrzymano matkę dziecka i jej partnera / KPP Gniezno /

W poniedziałek do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu przyjęto kilkutygodniowe niemowlę z obrażeniami, które – jak podaje policja – „mogły sugerować stosowanie wobec niego przemocy”.

O sprawie natychmiast powiadomiono policję oraz prokuraturę.

Policjanci zatrzymali 25-letnią matkę i jej 31-letniego partnera jeszcze tego samego dnia. "W momencie zatrzymania zarówno matka, jak i jej partner byli trzeźwi" – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Para trafiła do policyjnego aresztu.

Zarzuty i decyzja sądu

Rodzice usłyszeli prokuratorskie zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoim pięciotygodniowym dzieckiem.

Sąd Rejonowy w Gnieźnie zdecydował o tymczasowym areszcie: matka spędzi w nim dwa miesiące, a jej partner trzy miesiące.

Za znęcanie się nad dzieckiem grozi im do 8 lat więzienia.