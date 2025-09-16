Ogromny pożar w Czeladzi (Śląskie). Zapaliła się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej. Zawalił się dach, a jeden ze strażaków został poszkodowany - informowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Ogień udało się opanować przed północą. Przed godz. 3 dyspozytor przekazał RMF FM, że na miejscu zostało kilka jednostek, żeby doglądać pogorzelisko, ale sytuacja w pełni opanowana.

W Czeladzi zapaliła się hala produkcyjna / Straż Miejska w Czeladzi / Facebook

Przy ul. Rzemieślniczej w Czeladzi (Śląskie) we wtorek wieczorem zapaliła się hala firmy produkującej pompy ciepła.

Na miejscu pojawiła się m.in. jednostka prowadząca badania powietrza.

Z ogniem walczyło w kulminacyjnym momencie 30 zastępów straży pożarnej.

Ogień się nie rozprzestrzenia, ale sytuacja nie jest jeszcze opanowana - mówił RMF FM przed godz. 22.00 rzecznik Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie mł. asp. Paweł Wolny.

Jeden ze strażaków został w czasie akcji odniósł obrażenia. Z urazem ręki został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Pożar w Czeladzi Gorąca Linia RMF FM

Orientacyjne wymiary hali produkcyjnej to 65 metrów na 15 metrów, z czego wydzielona jest część administracyjna, ok. 8 metrów na 15 metrów.

Ogień objął produkcyjną część hali. Część administracyjną udało się obronić.

Przed północą strażakom udało się opanować pożar. W płonącej hali produkcyjnej zawalił się dach.

Rozpoczęło się dogaszanie i częściowa rozbiórka hali.

Apel do mieszkańców

Władze miasta i służby apelowały wieczorem do mieszkańców Czeladzi.

"Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" - napisał wieczorem na swoim facebookowym profilu burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.

Przed pożarem przestrzegła też czeladzka straż miejska. "Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - napisała na profilu miasta w portalu X.