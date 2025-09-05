W piątek wczesnym rankiem doszło do groźnego pożaru poddasza kamienicy przy ulicy Hallera 118 w Gdańsku. Zginął jeden z lokatorów, a około 40 osób musiało opuścić swoje mieszkania. Spłonęło całe poddasze oraz znaczna część dachu budynku.

Pożar w Gdańsku / Pomorskie 998 /

Do zdarzenia doszło około godziny 4:42. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera 118 w Gdańsku.

Na miejscu strażacy zastali już rozwinięty pożar, który obejmował dach budynku.



W trakcie akcji ratowniczej z płonącego mieszkania wydobyto mężczyznę. Niestety, mimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.



Z budynku ewakuowało się około 40 osób. Dla poszkodowanych podstawiono autobus, w którym mogli schronić się przed chłodem i oczekiwać na dalsze decyzje służb.

W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo mieszkanie na poddaszu oraz około 300 metrów kwadratowych dachu.

Strażacy przez kilka godzin walczyli z ogniem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne części budynku.