Kończy się czas, aby spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa tylko do przyszłego czwartku, czyli do 30 września. Udział w badaniu jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

