Jakie dokumenty trzeba przygotować? Czy można spisać się przez internet? Jak sprawdzić, czy ktoś, kto podaje się za rachmistrza, rzeczywiście nim jest? Jaka grozi kara za niespisanie się? To najczęściej zadawane pytania dotyczące spisu powszechnego. Co warto o nim wiedzieć? Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Stanowisko do Spisu Powszechnego w siedzibie Urzędu Statystycznego w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Spis powszechny potrwa do 30 września. Można spisać przez internet przez stronę spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99.



Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia tego roku. Odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo, na terenie Polski. Jest obowiązkowy. Potrwa do końca września.



Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".



Spis jest realizowany następującymi metodami: obowiązkowo, czyli właśnie metodą samospisu internetowego (CAWI) oraz uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

SPIS POWSZECHNY. TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

Jakich pytań można się spodziewać?

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań dostępna jest w zakładce na stronie spis.gov.pl.

Przykładowe pytania w spisie: Dane osoby, miejsce zamieszkania, osoby przebywające za granicą, czy relacje rodzinne.



Trzeba pamiętać, że formularz spisowy jest dostępny w internecie 14 dni od pierwszego logowania. Co, jeśli nie zdążymy w tym czasie się spisać?



Nie będziemy już mogli dodawać do niego żadnych nowych danych. To jednak nie przekreśla naszego udziału w spisie. Niedokończony formularz trafia do rachmistrza,, który skontaktuje się z nami, żeby uzupełnić brakujące informacje.



Co w przypadku małżeństw? Czy każdy ze współmałżonków musi uzupełniać formularz spisowy? Odpowiedź brzmi nie. Osoby dzielące to samo gospodarstwo domowe, czyli nie tylko współmałżonkowie, ale też dzieci, rodzice czy np. teściowie - wszyscy mogą spisać się w ramach jednej sesji, jednego formularza. Ważne, by wypełniająca go osoba była pełnoletnia i znała PESEL swoich bliskich.





Co jeżeli się nie spiszemy?

Warto pamiętać, że odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. złotych. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara do dwóch lat więzienia.