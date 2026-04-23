Już 5 maja rusza sprzedaż biletów na Adriatic Express - najdłuższy wakacyjny pociąg PKP Intercity, który w tym sezonie nie tylko powróci na trasę do chorwackiej Rijeki, ale również po raz pierwszy zawiezie pasażerów do słoweńskiego Kopru. Zwiększona liczba kursów i nowe możliwości podróży sprawiają, że bilety mogą rozchodzić się błyskawicznie.

Adriatic Express wraca na trasę z Warszawy do Rijeki i po raz pierwszy do Kopru w Słowenii.

Adriatic Express wraca na trasę z Warszawy do Rijeki i po raz pierwszy do Kopru w Słowenii.

Sprzedaż biletów rusza 5 maja, a liczba kursów wzrośnie do sześciu tygodniowo.

Pasażerowie mogą liczyć na wygodne kuszetki, łączone bilety autobusowe i malowniczą trasę przez Europę.

Adriatic Express ponownie na torach - wakacyjny hit powraca

Wakacyjny sezon 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla miłośników podróży koleją. PKP Intercity ogłosiło powrót Adriatic Express - pociągu, który w ubiegłym roku zdobył ogromną popularność wśród osób planujących urlop za granicą. Tegoroczna edycja połączenia przynosi nie tylko powrót do chorwackiej Rijeki, ale także rozszerzenie trasy o słoweńskie miasto Koper, położone nad samym Adriatykiem.

Nowe kierunki i więcej kursów

Adriatic Express to jedna z najdłuższych tras kolejowych w Europie, licząca około 1240 kilometrów. W tym sezonie pociąg będzie kursował aż sześć razy w tygodniu, co stanowi znaczące zwiększenie częstotliwości w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to połączenie realizowano cztery razy w tygodniu. Skład wyruszy z Warszawy, a po drodze zatrzyma się w wielu miastach, by ostatecznie dotrzeć do Rijeki w Chorwacji lub Kopru w Słowenii.Nowością jest podział składu w Lublanie - część wagonów pojedzie do Kopru, a część do Rijeki. Dzięki temu podróżni zyskają jeszcze większą elastyczność w planowaniu wakacyjnych wojaży. Dodatkowo, pasażerowie będą mogli skorzystać z łączonego biletu na autobus, który z Lublany dowiezie ich bezpośrednio do włoskiego Triestu.

Komfort podróży i atrakcyjne ceny

Adriatic Express oferuje różne klasy podróży - od tradycyjnych przedziałów drugiej klasy po wygodne kuszetki, w których na pasażerów czekają poduszki, koce i prześcieradła. Ceny biletów zaczynają się już od 193 zł, co czyni to połączenie jedną z najbardziej przystępnych opcji dla osób marzących o wakacjach nad Adriatykiem.Na trasie do Wiednia pociąg prowadzi charakterystyczna lokomotywa Vectron, ozdobiona morskimi motywami - żaglówkami, rybami i muszelkami, które od razu wprowadzają pasażerów w letni nastrój. W Wiedniu część wagonów zostaje odczepiona i kieruje się odpowiednio do Chorwacji i Słowenii, co pozwala na sprawną organizację podróży.

Szybka sprzedaż biletów - warto się pospieszyć

W ubiegłym roku bilety na Adriatic Express rozchodziły się w błyskawicznym tempie. Popularność połączenia sprawiła, że wiele osób musiało planować zakup z dużym wyprzedzeniem. W tym sezonie, dzięki zwiększonej liczbie kursów i nowym kierunkom, zainteresowanie może być jeszcze większe. Sprzedaż biletów rusza już 5 maja - warto więc nie zwlekać z rezerwacją miejsc. Podróż Adriatic Express to nie tylko wygodny sposób dotarcia na wakacje, ale także niepowtarzalna okazja do podziwiania zmieniających się krajobrazów Europy Środkowej i Południowej. Przejazd przez Austrię, Słowenię i Chorwację pozwala poczuć atmosferę letnich przygód już od pierwszych chwil podróży.