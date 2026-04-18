Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto na świecie według najnowszego badania przeprowadzonego przez irlandzką firmę ubezpieczeniową JustCover. Analiza zdjęć z 78 znanych destynacji turystycznych wykazała, że portugalska stolica zachwyca największą liczbą odcieni, a Porto uplasowało się na trzecim miejscu w globalnym rankingu.

Lizbona / Shutterstock

Lizbona została uznana za najbardziej kolorowe miasto na świecie, z ponad 2,6 milionami wykrytych barw na zdjęciach.

Porto zajęło trzecie miejsce w rankingu, potwierdzając silną pozycję Portugalii wśród najbarwniejszych destynacji.

W zestawieniu wyróżniono również miasta z Ameryki, Azji i Europy, m.in. Kuala Lumpur, Rio de Janeiro, Dubrovnik i Barcelonę.

Portugalskie miasta na czele światowego rankingu kolorów

Portugalia po raz kolejny udowadnia, że jest krajem pełnym barw i kontrastów. Najnowsze badanie przeprowadzone przez specjalistów od ubezpieczeń podróżnych z Irlandii wskazuje, że to właśnie Lizbona jest najbardziej kolorowym miastem na świecie. Analiza objęła 78 miast znanych z wyjątkowej estetyki i bogactwa kolorów, a w pierwszej trójce znalazły się aż dwa portugalskie miasta - Lizbona i Porto.

Jak powstał ranking najbardziej kolorowych miast?

Twórcy zestawienia wykorzystali nowoczesne narzędzia do analizy zdjęć, które pozwoliły na precyzyjne zliczenie liczby unikalnych kolorów obecnych na fotografiach wykonanych w ciągu dnia. Ważnym kryterium było unikanie mocnych filtrów, by jak najwierniej oddać rzeczywiste barwy miast. W przypadku Lizbony wykryto ponad 2,6 miliona różnych odcieni, co zapewniło jej pierwsze miejsce w rankingu.

Lizbona - miasto pastelowych fasad i żółtych tramwajów

Stolica Portugalii od lat przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także niezwykłą paletą barw. Pastelowe elewacje budynków, charakterystyczne azulejos - czyli kolorowe, wzorzyste płytki ceramiczne - oraz słynne żółte tramwaje tworzą niepowtarzalny klimat dzielnic takich jak Alfama czy Bairro Alto. To właśnie te elementy sprawiają, że Lizbona jest tak chętnie fotografowana i publikowana w mediach społecznościowych przez podróżnych z całego świata.

Porto - barwne nabrzeża i dachy nad Douro

Trzecie miejsce w rankingu zajęło Porto, drugie co do wielkości miasto Portugalii. Urokliwe, kolorowe domy wzdłuż rzeki Douro, czerwone dachy oraz brukowane uliczki i historyczne piwnice winne tworzą niepowtarzalny krajobraz. Porto, podobnie jak Lizbona, zachwyca autentycznością i bogactwem barw, które przyciągają zarówno fotografów, jak i miłośników miejskiej estetyki.

Kuala Lumpur i inne barwne miasta świata

Na drugim miejscu w światowym zestawieniu znalazła się stolica Malezji - Kuala Lumpur. Miasto to słynie z kontrastu nowoczesnych wieżowców i tradycyjnych świątyń, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc są tęczowe schody prowadzące do Batu Caves. W pierwszej piątce znalazły się także Cartagena w Kolumbii, znana z żółtej Wieży Zegarowej i kolorowych balkonów, oraz Rio de Janeiro, gdzie Selarón Steps przyciągają wzrok mozaiką w barwach brazylijskiej flagi.

Kolorowe miasta w Europie i Amerykach

Wśród 15 najbardziej kolorowych miast świata znalazły się również takie miejsca jak Guanajuato w Meksyku, Hawana na Kubie, Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych, Antigua w Gwatemali oraz Nowy Jork. Każde z tych miast wyróżnia się nie tylko architekturą, ale także żywymi ulicami pełnymi neonów i szyldów. W Europie, poza portugalskimi miastami, doceniono także Dubrovnik i Barcelonę, które słyną z malowniczych uliczek i zabytkowych fasad.

Kolory jako magnes dla turystów

W dobie mediów społecznościowych estetyka i wizualny charakter destynacji mają coraz większe znaczenie przy wyborze miejsca na wakacje. Kolorowe miasta przyciągają nie tylko miłośników fotografii, ale także osoby szukające inspiracji i niepowtarzalnych wrażeń. Badanie JustCover pokazuje, że bogactwo barw może być jednym z kluczowych czynników wpływających na popularność danego miejsca.

Ranking najbardziej kolorowych miast świata potwierdza, że Portugalia jest jednym z najbarwniejszych krajów globu. Lizbona i Porto zachwycają nie tylko zabytkami, ale przede wszystkim niezwykłą paletą kolorów, która przyciąga turystów i fotografów z całego świata. W zestawieniu znalazły się także miasta z Ameryk, Azji i Europy, udowadniając, że kolory są uniwersalnym językiem piękna i inspiracji.