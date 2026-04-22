W całej Unii Europejskiej zaczęła dziś obowiązywać część nowych przepisów dotyczących przewozu zwierząt domowych np. w czasie wakacji, przeprowadzki do innego kraju Wspólnoty albo przyjazdu spoza UE. Regulacje zezwalają na podróż psów, kotów i fretek z właścicielami po spełnieniu wymagań.

Nowe przepisy dotyczą przewożenia zwierząt domowych w celach niehandlowych, np. na wakacje lub w sytuacji wyprowadzki do innego państwa członkowskiego. Większość przepisów obowiązuje od środy, jednak kilka wymogów zostanie wprowadzonych stopniowo: np. nowe świadectwa zdrowia zwierząt będą musiały być stosowane od 1 października 2026 r., a nowe wymogi dotyczące identyfikacji i zaktualizowane paszporty staną się obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2028 r.

Szczepienia, obecność właściciela i limit przewożonych zwierząt

Regulacje przewidują, że zwierzęta muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez upoważnionego do tego lekarza weterynarii, a w przypadku podróży z kraju spoza UE muszą przejść badanie na obecność przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Muszą podróżować ze swoim właścicielem lub z osobą upoważnioną przez właściciela, jeśli ten nie jest w stanie wyjechać w tym samym czasie co jego pupile.

W jednym pojeździe może być przewożonych maksymalnie pięć zwierząt; liczba ta może być większa, jeśli zwierzęta podróżują by wziąć udział np. w konkursach, wystawach lub imprezach sportowych, a właściciel posiada pisemne zaświadczenie, że zwierzę zostało zarejestrowane do udziału w takiej imprezie.

Pamiętaj o paszporcie

Nowe przepisy zaostrzają też wymogi dotyczące identyfikacji zwierząt domowych. W szczególności określają, jakie informacje muszą zawierać dokumenty identyfikacyjne, to m.in. kod kraju pochodzenia zwierzęcia.

Zwierzęciu w podróży musi towarzyszyć paszport wypełniony i wydany przez lekarza weterynarii i zawierający dane spójne z tymi umieszczonymi w mikroczipie lub na tatuażu (jeśli ten został wykonany przed 3 lipca 2011 r., kiedy to tatuaże zostały zastąpione przez obowiązkowe mikroczipy) oraz informacje o szczepieniu na wściekliznę. Psy, koty i fretki muszą też posiadać indywidualne świadectwo zdrowia i być identyfikowane za pomocą wszczepionego mikroczipa.

Co gdy pies lub kot jest ze schroniska?

Przewożone zwierzęta powinny mieć więcej niż 12 tygodni, chociaż niektóre kraje UE zezwalają na przemieszczanie młodszych psów, kotów i fretek przez terytorium Unii, w tym takich które jeszcze nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie. W takim przypadku zwierzętom musi towarzyszyć oświadczenie właściciela, że od urodzenia do chwili wyjazdu zwierzę nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami z gatunków podatnych na wściekliznę lub matka, od której zwierzę jest nadal zależne, posiada dokument potwierdzający jej szczepienie na wściekliznę.



Co do zasady przewożone zwierzęta powinny pochodzić z zarejestrowanych hodowli, możliwe jest jednak przewożenie psów, kotów i fretek pochodzących ze schronisk dla zwierząt pod warunkiem, że są to podmioty formalnie zarejestrowane i że w ciągu ostatniego miesiąca przed adopcją i podróżą zwierzęcia w schronisku tym nie odnotowano zakażenia wirusem wścieklizny.

