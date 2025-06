"Użytkowanie produktu może spowodować połknięcie kawałków metalu wraz z żywnością" - pisze w komunikacie dotyczącym wyciskarki do czosnku ze sklepu IKEA Główny Inspektorat Sanitarny. Sieć apeluje do klientów o zgłaszanie się do niej, jeśli kupili wadliwy produkt.

GIS przekazał, że użytkowanie wyciskarki do czosnku "może spowodować połknięcie kawałków metalu wraz z żywnością" / Shutterstock GIS ostrzega, że użytkowanie wyciskacza do czosnku VARDEFULL marki IKEA może spowodować połknięcie kawałków metalu wraz z żywnością.

IKEA apeluje o zaprzestanie korzystania z produktu.

IKEA prosi klientów, którzy zakupili wadliwy produkt, o kontakt z siecią.

Państwowa Inspekcja Sanitarna i IKEA monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu.

Błonica w olsztyńskim szpitalu? Szef GIS o wstępnych wynikach badań GIS informuje, że chodzi o produkt: VARDEFULL, marki IKEA 365+, nr artykułu: 201-521-58. Jego dystrybutorem jest IKEA Retail Sp. z o.o., Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn. Kraj pochodzenia: Chiny. Inspektorat zaznaczył, że "użytkowanie produktu może spowodować połknięcie kawałków metalu wraz z żywnością". Wskazał, że nie należy używać produktu do kontaktu z żywnością. Chodzi o tę wyciskarkę do czosnku / GIS / "IKEA apeluje do wszystkich, którzy nabyli wyciskacz do czosnku IKEA 365+ VARDEFULL w kolorze czarnym, aby zaprzestali jego używania i skontaktowali się z IKEA. Produkty, których dotyczy problem, mają numer artykułu 201.521.58. Dotyczy partii z oznaczeniami dat produkcji od 2411 (RRTT) do 2522 (RRTT)" - podał. Inspektorat podkreśla, że nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością. Jak dodał GIS, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem, monitorują proces wycofania kwestionowanego produktu.