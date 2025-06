IKEA wydała pilny komunikat do swoich klientów. Wszyscy, którzy kupili wyciskacz do czosnku VÄRDEFULL w kolorze czarnym, powinni natychmiast zwrócić go do sklepu.

Pilny komunikat GIS. Partia produktu wycofana IKEA apeluje do wszystkich, którzy nabyli wyciskacz do czosnku IKEA 365+ VÄRDEFULL w kolorze czarnym, aby zaprzestali jego używania i zwrócili go do sklepu. Produkty, których dotyczy problem, mają numery artykułu 201.521.58, 305.781.89 i 601.636.02.

Wyciskacz do czosnku VÄRDEFULL / Materiały prasowe Dlaczego używanie tego produktu jest niebezpieczne? Jak informuje IKEA w komunikacie, używanie produktu jest niebezpieczne, ze względu na błąd produkcyjny, zidentyfikowany po wewnętrznym dochodzeniu. Wykazało ono ryzyko oderwania się drobnych kawałków metalu podczas użytkowania, co może skutkować ich połknięciem wraz z żywnością. IKEA wycofuje więc z rynku czarny wyciskacz do czosnku VÄRDEFULL. Produkty niespełniające norm można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA i uzyskać pełen zwrot kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany. Więcej informacji można uzyskać na stronie IKEA.pl lub pod bezpłatnym numerem telefonu 22 275 00 00