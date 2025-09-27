Dwie osoby nie żyją, cztery są ranne - to tragiczny bilans karambolu, do którego doszło na S8, na 52. km, za zjazdem Oleśnica Zachód na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i osobówki. Chwilę potem, na pasie w drugą stronę, doszło do kolejnego wypadku. Na miejscu wylądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana, a w stronę Wrocławia jest zablokowany lewy pas.

Wypadek na S8, woj. dolnośląskie, 27 września 2025 / foto: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy / Państwowa Straż Pożarna

Jak dowiedział się dziennikarz RMF MAXX Piotr Paszkowski, na pasie w kierunku Warszawy zderzyły się dwie ciężarówki i dwie osobówki, a chwilę po tym zdarzeniu, prawie naprzeciwko, na pasie w kierunku Wrocławia - zderzyły się trzy pojazdy.

Reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat dowiedział się z kolei, że w jednej z osobówek podróżowały cztery osoby, które zostały uwięzione w pojeździe. Strażakom udało się je wydostać.

Nie żyją dwie osoby, które podróżowały innymi pojazdami. Cztery są ranne. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana, a w stronę Wrocławia zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia mogą potrwać do godz. ok. 15.

