Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś po godz. 9 na przejeździe kolejowym w miejscowości Książki w powiecie wąbrzeskim (woj. kujawsko-pomorskie). W wyniku zderzenia pociągu osobowego relacji Olsztyn–Wrocław z samochodem ciężarowym nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Pociągiem podróżowało 198 pasażerów.
Jak poinformował RMF FM bryg. Piotr Rogowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie, przejazd, na którym doszło do wypadku, jest oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną, jednak nie jest przejazdem strzeżonym.
Według wstępnych ustaleń policji, 54-letni kierowca ciężarówki marki iveco został oślepiony przez słońce i nie zauważył sygnału czerwonego światła.
Najprawdopodobniej wjechał na czerwonym świetle, ponieważ oślepiło go słońce. Zjeżdżał z przejazdu kolejowego i tuż przy zjeździe uderzyła go lokomotywa - wyjaśnił RMF FM asp. Mateusz Żurawski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.
W chwili zderzenia kabina ciężarówki znajdowała się już poza torami, a pociąg uderzył w tylną część pojazdu.
Efekt jest taki, że na szczęście samochód był już w tej fazie, kiedy zjeżdżał z torowiska i został uderzony w tę przestrzeń bagażową - dodał bryg. Piotr Rogowski. Kierowca nie doznał poważnych obrażeń, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego.
Pociągiem podróżowało 198 osób.
Na szczęście nikt nie ucierpiał wśród pasażerów - podkreślił oficer prasowy straży pożarnej. Pasażerowie w dalszą podróż pojadą kolejnym pociągiem osobowym tej relacji. Szyba zbita, więc lokomotywa dalej nie będzie mogła kontynuować jazdy. Zostanie podstawiona kolejna, aby ten skład odprowadzić w bezpieczne miejsce - dodał bryg. Piotr Rogowski. Ostatecznie jak przekazał nam oficer prasowy mężczyzna trafił do szpitala na badania.
Na miejscu cały czas pracują służby. Mogą występować opóźnienia do 10 min.
Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi.