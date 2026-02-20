Polskie Porty Lotnicze podpisały umowę kredytową o wartości 3,3 miliarda złotych z konsorcjum trzech banków. Pozyskane środki mają nie tylko zapewnić modernizację Lotniska Chopina, ale także umożliwić zaangażowanie kapitałowe w budowę nowego, centralnego hubu lotniczego - Portu Polska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polskie Porty Lotnicze podpisały umowę kredytową z Pekao, PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na piątkowej konferencji prasowej poinformowano, że kwota 3,3 mld zł stanowi finansowy fundament dla realizacji Strategii Zintegrowanej, umożliwiając zarówno niezbędną modernizację Lotniska Chopina, jak i kapitałowe zaangażowanie PPL w budowę nowego hubu - Portu Polska. Bank Pekao pełni funkcję agenta zabezpieczeń oraz agenta kredytu.

Zabezpieczone dziś środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL będzie miał jakże ważny wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej. Budujemy jeden, silny ekosystem lotniczy - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Podkreślił, że polski rynek lotniczy rozwija się znacznie szybciej niż rynki zachodnioeuropejskie.

Podpisana umowa o wartości 3,3 mld zł to "dowód ogromnego zaufania instytucji finansowych" do strategii i kondycji spółki - podkreślił prezes PPL Łukasz Chaberski. Te środki to paliwo dla naszego rozwoju. Pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody - dodał szef PPL.

Jak przekazały PPL, umowa kredytowa została przygotowana z możliwością uzgodnienia warunków finansowania w formule Kredytu Powiązanego ze Zrównoważonym Rozwojem (Sustainability-Linked Loan) lub Zielonego Finansowania (Green Loans). Rozwiązania te są spójne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju PPL SA na lata 2025-2035.

Spółka podkreśla, że podpisanie umowy kredytowej stanowi istotny etap w realizacji strategicznych projektów PPL, wzmacniając potencjał Lotniska Chopina oraz umożliwiając dalszy rozwój nowoczesnej infrastruktury lotniczej w Polsce.