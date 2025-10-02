Jedno z najbardziej wstrząsających zdjęć Holocaustu przez dekady pozostawało zagadką dla historyków. Fotografia przedstawiająca niemieckiego żołnierza mierzącego z pistoletu do klęczącego mężczyzny w garniturze, otoczonego przez innych żołnierzy i leżące w dole ciała, stała się symbolem bezwzględności nazistowskich zbrodni. Przez lata znana była jako „Ostatni Żyd z Winnicy”, jednak miejsce i okoliczności jej powstania były błędnie interpretowane. Teraz, dzięki zaawansowanym technologiom i determinacji badaczy, udało się rzucić nowe światło na tę tragiczną scenę.
Fotografia, która przez lata była błędnie przypisywana Winnicy, została wykonana w Berdyczowie - mieście położonym około 150 kilometrów na południowy zachód od Kijowa. Berdyczów przez wieki był ważnym ośrodkiem życia żydowskiego, a w 1941 roku, tuż po wkroczeniu wojsk niemieckich, zamieszkiwało go około 20 tys. Żydów. W lipcu tego samego roku, w cytadeli miasta, doszło do masakry, której sprawcami byli członkowie Einsatzgruppe C - specjalnej jednostki SS odpowiedzialnej za eksterminację ludności żydowskiej i walkę z partyzantką na terenach okupowanego Związku Radzieckiego.