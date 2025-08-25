Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział inicjatywę legislacyjną, która w kodeksie karnym zrówna "symbol banderowski" z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi. "Powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi" - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki / Albert Zawada / PAP

Nawrocki powiedział na briefingu prasowym, że w prezydenckim projekcie znalazł się "zasadniczy komponent dla Polaków".

"Stop banderyzmowi"

Aby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na rzeczywistym partnerstwie i wzajemnym szacunku, wzajemnej wrażliwości, uznaję, że powinniśmy w projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło: stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi i dokonać korekt w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w odniesieniu do zbrodni OUN-UPA - powiedział prezydent.

Dodał, że rozwiązania te są w interesie polskiej wspólnoty narodowej i dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie.

Proces przyznawania obywatelstwa będzie wydłużony

Nawrocki poinformował, że prezydencki projekt zakłada, że proces przyznawania obywatelstwa będzie wydłużony z trzech do 10 lat oraz podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie granicy do 5 lat pozbawienia wolności.