"Setki sprawnych fizycznie Ukraińców w wieku poborowym wczoraj wieczorem na koncercie w Warszawie. Z dumą eksponowali czerwono-czarną flagę nacjonalistyczną, co jest oburzającą zniewagą dla większości Polaków. Jako polski ambasador w Stanach Zjednoczonych zaciekle broniłem sprawy ukraińskiej w Waszyngtonie. Teraz jestem naprawdę wściekły" - napisał na X polityk, dodając do wpisu zdjęcie z widoczną czerwono-czarną flagą.

Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby eksponujące zakazane symbole zapowiedział poseł Dariusz Matecki.

Bójki z ochroniarzami

Jeszcze przed koncertem na trybunach i na płycie stadionu dochodziło do regularnych bójek uczestników imprezy z ochroną. Fani, którzy byli na trybunach, zeskakiwali na płytę obiektu. Na nagraniach widać, że chętnych na bycie sceny jest tak wielu, że początkowo ochroniarze nie potrafią ich zatrzymać.

Do tej sytuacji odniosła się stołeczna policja. Mundurowi poinformowali organizatora koncertu o konieczności natychmiastowego wezwania uczestników - m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych i przez artystę - do powrotu na swoje miejsca, podkreślając, że dalsze nieodpowiednie zachowanie może skutkować przerwaniem imprezy. Apel przyniósł skutek.

Służby porządkowe zostały zobowiązane do weryfikacji biletów osób przebywających na płycie boiska, a bramy stadionu tymczasowo zamknięto. O sytuacji powiadomiono przedstawiciela wojewody oraz stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, którzy przybyli na miejsce, by monitorować wydarzenie.

Nielegalna impreza przed koncertem

Policja musiała też interweniować dzień przed koncertem na Stadionie Narodowym. Fani rapera spotkali się na nieformalnym zlocie przy ul. Ordona na warszawskiej Woli. Na wydarzeniu pojawiły się setki osób, które bawiły się przy głośnej muzyce i piły alkohol. Wiedzy o tak dużym zgromadzeniu nie miała policja. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski przekazał, że mundurowi pojawili się na miejscu około godziny 18:00. "W szczytowym momencie w akcji udział brało kilkuset policjantów. W wyniku działań policji po godz. 22 organizator zakończył wydarzenie" - przekazał.

Wówczas zatrzymano sześć osób i wystawiono kilkadziesiąt mandatów. Strzałkowski przekazał też, że dzielnica zwróci się do prywatnego organizatora o poniesienie kosztów sprzątania po imprezie.

Maks Korż jest raperem, który jawnie sprzeciwia się Alaksandrowi Łukaszence. Brał udział w demonstracjach po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, sprzeciwia się też rosyjskiej inwazji na Ukrainę.