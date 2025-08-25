Sektor zarządzania dokumentacją i archiwizacją jest w fazie intensywnego rozwoju, który wynika z rosnących wymagań prawnych, takich jak RODO, a także z konieczności zapewniania bezpieczeństwa danych i optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwach. W odpowiedzi na te wyzwania i rosnące zapotrzebowanie rynku Rhenus Office Systems Poland – lider zarządzania dokumentacją w Polsce – nieustannie rozwija swoją sieć oddziałów. Sprawdź, gdzie marka realizuje kolejne inwestycje w Polsce!

Firmy stawiają na outsourcing zarządzania dokumentacją

Polscy przedsiębiorcy są obciążeni wieloma obowiązkami, w tym koniecznością archiwizowania danych i ich niszczenia zgodnie z RODO. Budowa własnego archiwum i zarządzanie nim wymaga dużej inwestycji i zaangażowania specjalisty, który jest w stanie dopilnować realizacji zgodnie z przepisami. Ponadto firmy muszą zainwestować proces niszczenia zgodny z normą ISO/IEC 21964. Należy niszczyć dokumenty zgodnie z odpowiednią klasą ochrony i stopniem bezpieczeństwa.

Aby odciążyć się od tego obowiązku, mieć gwarancję profesjonalnego przechowywania i niszczenia, coraz więcej firm decyduje się na outsourcing. Realizacją takich usług zajmuje się Rhenus Office Systems Poland, a o szczegółach przeczytasz na stronie https://www.rhenus-office.pl/. Obecnie marka realizuje w Polsce kolejne inwestycje.



Nowy oddział Rhenus Office Systems Poland w Gdyni

Firma nie zwalnia tempa i rozpoczyna działanie w kolejnej niszczarni - tym razem w Gdyni. Dokumenty klientów są niszczone w kilku punktach - w Trójmieście, Bielanach Wrocławskich, Nadarzynie, Chorzowie i Poznaniu. Do tego firma posiada archiwa, które znajdują się Nadarzynie, Czeladzi, Sokołowie i Ożarowie Mazowieckim. Ma również biura handlowe zlokalizowane w Katowicach, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Sam proces i konieczne jego etapy zostały opisane na https://www.rhenus-office.pl/uslugi/niszczenie-dokumentow/.

Jeśli prowadzisz działalność w Gdyni lub okolicy, nowa lokalizacja niszczarni skróci drogę, którą będą pokonywać Twoje dokumenty.



Dlaczego firmy stawiają na współpracę z Rhenus Office Systems Poland?

Branża outsourcingu archiwalnego rozwija się w Polsce w imponującym tempie, do czego przyczynia się innowacyjność firmy Rhenus Office Systems Poland, która realizuje kolejne inwestycje, a w swoich oddziałach zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa danych. Wszystkie archiwa firmy zlokalizowane są na terenie zamkniętych parków przemysłowych, mają zapewnioną całodobową ochronę, monitoring, instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe, łącznie z automatycznym powiadamianiem straży pożarnej i ochrony.

Niszczenie danych w Rhenus Office Systems Poland realizowane jest zgodnie ze wspomnianą normą ISO/IEC 21964, a stopień niszczenia dostosowywany do potrzeb klienta. Poza tym firma stosuje regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji określone w normie ISO/IEC 27000. W ponad jej 20-letniej historii nigdy nie doszło do wycieku danych. Zajmuje się niszczeniem zarówno dokumentów papierowych, jak i dysków. Jeśli Twoja firma wymaga też niszczenia nośników danych, to zainteresują Cię informację z tego adresu https://www.rhenus-office.pl/uslugi/niszczenie-dyskow/.

Skorzystaj z innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa dokumentów wprowadzanych przez Rhenus Office Systems Poland. Dzięki temu możesz wygospodarować oszczędności, spełnić obowiązki związane z RODO i zmniejszyć obciążenie pracowników obowiązkami.