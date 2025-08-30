Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP dla całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami RP - poinformowało w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformowano, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2025 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

Przedłużone zostały: 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania - zaznaczono.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności - wyjaśniło RCB.