Właśnie ukazał się album "Jednego serca". Na płycie są utwory, które wcześniej znalazły się w spektaklu warszawskiego Teatru Roma. Repertuar Czesława Niemena brzmi w nim w wielogłosie pokolenia młodych aktorów. A w RMF FM o nowej płycie, ale też o muzycznym przedstawieniu, opowiedzieli aktorka Małgorzata Majerska oraz kompozytor i aranżer Mateusz Dębski.

/ fot. materiały prasowe Teatru Roma /

To jest zawsze inne doświadczenie, kiedy widz przychodzi do teatru, dostaje pełne spektrum wrażeń, choreografii, atmosfery, która jest w teatrze. I na pewno też inne są dźwiękowe wrażenia, wynikające ze sceny, nagłośnienia i tak dalej. Na płycie wszystko jest bardziej "studyjne", dopracowane, wymuskane, żeby to wrażenie audio było perfekcyjne - mówi w RMF FM Małgorzata Majerska.

To jest sytuacja, w której już nie da się absolutnie za niczym schować. Jest dźwięk i przede wszystkim talent wykonawców. (...) Tu są aktorki i aktorzy o naprawdę wyjątkowych możliwościach muzycznych, przez reżyserkę spektaklu nazwani słynną Ligą Mistrzów - opowiada w RMF FM Mateusz Dębski. Każda próba naśladowania Czesława Niemena skazana jest na porażkę, dodają zgodnie aktorka i aranżer.

Piosenki, które znalazły się na płycie można usłyszeć w spektaklu w reżyserii Anny Sroki-Hryń. Najbliższe przedstawienie 8 i 9 listopada w Teatrze Roma w Warszawie.

Ten spektakl jest specyficzny pod kilkoma względami. Po pierwsze jest dosyć krótki, aczkolwiek bardzo dynamiczny i bardzo intensywny. W związku z czym dla nas od strony wykonawczej to jest po prostu taki rollercoaster. To jest trochę tak: wsiadamy i do zobaczenia za półtorej godziny (...), bo po prostu ten pociąg jedzie i na nikogo nie czeka. Druga cecha tego spektaklu jest taka, że gramy go na dosyć małej scenie, w związku z czym widz jest bardzo blisko. Wytwarza się jakiś taki rodzaj intymności - opisuje w RMF FM Małgorzata Majerska.

"Jednego serca", to jak mówi reżyserka spektaklu, powrót do "cudownych lat" dzieciństwa, do miejsc, w których budowanie relacji i wspólnota z drugim człowiekiem były czymś pierwszym i oczywistym.